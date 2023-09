US Open 2023, Novak Djokovic omaggia Kobe Bryant: una maglietta celebrativa con il numero 24

Un atto dovuto e spontaneo. Novak Djokovic ha centrato il suo obiettivo: vincere il terzo Slam stagionale e issarsi in vetta alla classifica del plurivincitori Major a quota 24. La vittoria contro il russo Daniil Medvedev, nella Finale di New York, ha molteplici significati dopo quanto è accaduto nel recente passato, in riferimento alla sconfitta per mano proprio di Medvedev due anni fa a Flushing Meadows e per l’assenza l’anno passato a causa della questione “vaccino anti-Covid”.

Tutto però è stato messo alle spalle con una prestazione sensazionale, rappresentata da un’affermazione in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 (5) 6-3. E così Nole ha voluto dedicare questo successo a un amico speciale, Kobe Bryant, prematuramente scomparso nel 2020, nel cuore degli appassionati di basket e degli sportivi in generale.

Per l’occasione, il campione nativo di Belgrado ha indossato una maglia celebrativa con il numero 24 in evidenza, che è stato il simbolo per buona parte della carriera di Kobe nei Los Angales Lakers, squadra con cui ha primeggiato in NBA.

“Kobe era un caro amico… il 24 è la maglia che indossava quando divenne una leggenda… quindi ho pensato che potesse essere una bella cosa simbolica riconoscerlo per tutte le cose che ha fatto“, le parole di Djokovic nel corso della premiazione.

Di seguito il video della dedica a Bryant:

Novak Djokovic, şampiyonluğun ardından Kobe Bryant’I andı. pic.twitter.com/grhjAlmLYb — Pusholder Sports (@pusholdersport) September 11, 2023

Foto: LaPresse