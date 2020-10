NBA Finals 2020: i Los Angeles Lakers travolgono i Miami Heat in gara-1. Subito devastante la coppia Davis-James

Dura solamente un tempo la gara-1 delle Finals NBA 2020: dopo una partenza ad handicap, infatti, i Los Angeles Lakers prendono in mano il match e travolgono i Miami Heat, sconfitti per 116-98. Subito devastante la coppia gialloviola composta da LeBron James ed Anthony Davis, mentre la franchigia della Florida è in apprensione per le condizioni fisiche di Bam Adebayo e Goran Dragic, usciti malconci dal parquet di Orlando.

Il primo quarto comincia nel segno degli Heat, che entrano in campo con un entusiasmo incontenibile e piazzano un parziale iniziale di 23-10 in otto minuti. I Lakers, però, non si scompongono e riescono a trovare subito le contromisure: fuori Howard, spazio a un quintetto più piccolo che inizia a bucare ripetutamente la difesa di Miami, martellando senza sosta dalla linea dei tre punti. Il dato dall’arco è di 11/17 e propizia un parziale di 53-25 nei restanti sedici minuti del primo tempo. I californiani possono così arrivare all’intervallo con un rassicurante vantaggio di diciassette lunghezze (65-48).

Nella ripresa piove sul bagnato per gli Heat, che si vedono costretti a rinunciare a Goran Dragic (problema al piede sinistro) e Bam Adebayo (stiramento alla spalla sinistra). La spinta dei Lakers non si affievolisce e Miami sprofonda anche a -30, riuscendo poi a rendere meno il passivo nell’ultimo periodo di gioco, quando il team allenato da Frank Vogel sporca un po’ le percentuali offensive. A livello individuale, dominanti Anthony Davis e LeBron James: il lungo ex Pelicans timbra 34 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, mentre il Re sfiora la tripla doppia con 25 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Per Miami l’ultimo ad arrendersi è Jimmy Butler, autore di 23 punti, mentre Kendrick Nunn chiude con 18 punti in uscita dalla panchina, ma arrivati quasi tutti a gara finita.

TABELLINO

LOS ANGELES LAKERS – MIAMI HEAT 116-98 (31-28, 34-20, 28-19, 23-31)

LA LAKERS – Davis 34, James 25, Caldwell-Pope 13, Green 11, Caruso 10, Morris 8, Rondo 7, Cook 3, Kuzma 3, Howard 2

MIAMI – Butler 23, Nunn 18, Herro 14, Crowder 12, Adebayo 8, Iguodala 7, Dragic 6, Hill 4, Olynyk 4, Jones 2

