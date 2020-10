NBA Finals 2020, gara 3: un epico Jimmy Butler regala ai Miami Heat il primo successo sui Lakers

40 punti, 11 rimbalzi, 13 assist, 14/20 dal campo e 12/14 ai liberi. Questi sono i numeri strepitosi con cui Jimmy Butler ha regalato ai Miami Heat una vittoria insperata sui Los Angeles Lakers in gara 3 delle NBA finals 2020. La franchigia della Florida si presentava alla palla a due priva di due titolari, e che titolari, vale a dire Bam Adebayo e Goran Dragic, sostanzialmente i migliori giocatori del sodalizio allenato da coach Spoelstra insieme al sopraccitato Jimmy G. Buckets.

Miami ha aggredito il match sin da subito e a lungo è stata in testa, complice anche Anthony Davis, opaco come mai prima in questi play-off. Il lungo dei Lakers ha segnato appena quindici punti ed ha collezionato ben cinque palle perse. Sul finire del terzo quarto, però, Los Angeles ha dato il la alla sua rimonta e dopo tre minuti dall’inizio del quarto periodo è riuscita ad effettuare il sorpasso sul 91-89.

Per Miami, che aveva dilapidato dodici punti di vantaggio, sembrava la fine. Nei minuti successivi, tuttavia, il rookie Tyler Herro e Kelly Olynik hanno ribaltato la situazione segnando dieci punti in due. A trecento secondi dalla sirena, gli Heat si trovavano sopra di sei punti, sul 95-101, e, a quel punto, è risalito in cattedra Butler. Il fuoriclasse ex Bulls, grazie anche alla sua capacità di andare in lunetta, ha permesso alla franchigia della Florida non solo di mantenere il vantaggio, ma anche di piazzare l’allungo decisivo. Il match è così andato in archivio con il risultato di 104-115 e gli Heat hanno accorciato ad una sola partita il distacco nella serie.

