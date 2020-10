NASCAR Truck Series, Raphael Lessard sopravvive a Talladega e vince all’ultimo giro

Prima vittoria in carriera per Raphael Lessard nella NASCAR Truck Series. Il giovanissimo pilota del Kyle Busch Motorsport coglie il successo durante un imprevedibile ultimo giro che ha visto un’intensa lotta a tre per il successo. Il 19enne di casa Toyota ha strappato il successo all’esperto Trevor Bayne ed a Stewart Friesen, out nell’ultimo passaggio in seguito ad un contatto.

Le emozioni non sono mancate in Alabama in una corsa che dalla prima Stage ha riservato sorprese. Il primo colpo di scena è arrivato dopo pochi passaggi ed ha visto protagonista, in negativo, il giovane Zane Smith. Il #21 di casa Chevrolet, due volte a segno in questo 2020, è rimasto vittima nella prima carambola di giornata che ha coinvolto ben 11 protagonisti. Dopo la prima Stage, conquistata da Austin Hill, Derek Kraus si è imposto nella seconda frazione che non ha regalato molte emozioni.

L’ultimo terzo di gara si è inaugurato con il ritiro di Todd Gilliland #38. Quest’ultimo, in seguito al ritiro odierno, ha perso ogni chance di accedere al ‘Round of 8’, la prossima fase del campionato. La competizione, in seguito a dei detriti sparsi per curva 1-2, si è decisa negli ultimi tre decisivi passaggi.

Friesen, leader del gruppo a due giri dalla conclusione, ha cercato in tutti i modi di preservare la leadership dagli attacchi di Bayne e Lessard. L’azione di disturbo di Friesen è durata fino a metà dell’ultimo giro quando, all’uscita di curva 1-2, è stato spinto contro le barriere di protezione. La direzione gara ha neutralizzato la prova con la bandiera gialla ed ha concesso a Lessard il primo acuto in carriera nella Truck Series.

In seguito ad un incidente nel giro conclusivo, Christian Eckes viene eliminato dai Playoffs insieme al già citato Gilliland. Brett Moffitt, settimo al traguardo, è stato il migliore dei piloti che si proseguiranno la lotta per il titolo tra due settimane in Kansas.

CLASSIFICA FINALE NASCAR TRUCK SERIES A TALLADEGA

Lessard, Toyota Bayne, Chevrolet Smith, Toyota Rhodes, Ford Rohrbaugh, Chevrolet

Foto: LaPresse