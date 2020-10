NASCAR Truck Series, Brett Moffitt vince in Kansas

Brett Moffitt torna a vincere nella NASCAR Truck Series, in scena al Kansas Speedway per la seconda fase dei Playoffs. Per l’alfiere del GMS Racing si tratta della prima vittoria in questo impianto, la prima in stagione. La dodicesima affermazione nella ‘F3’ della NASCAR concede a Moffitt di accedere direttamente al ‘Championship 4’, la finale della serie che si terrà tra tre settimane in quel di Phoenix (Arizona).

La prima competizione del ‘Round of 8’ dei NASCAR Playoffs si è inaugurata sotto l’insegna di Sheldon Creed. Il #2 di casa Chevrolet ha dominato la scena e si è imposto con una relativa facilità nelle prime due Stage.

Le due frazioni iniziali della corsa non hanno regalato molte emozioni ad eccezione di un incidente al 40° passaggio. Una carambola intorno alla metà della competizione ha infatti escluso Tyler Ankrum, pilota in lizza per i Playoffs. Dopo una sospensione di alcuni minuti e l’affermazione di Creed durante la Strage 2, la situazione è cambiata nel corso delle ultime 40 tornate.

Creed ha dovuto cedere il passo a Zane Smith #21 che di gran carriera ha preso il comando delle operazioni. La leadership del #21 del gruppo non è durata molti giri ed è stata subito messa in discussione da Brett Moffitt #23. Il campione 2018 della serie ha recuperato il gap dal compagno di box e lo ha attaccato negli ultimi tre giri. I due si sono toccati all’uscita di curva 1-2 e Smith ha avuto la peggio finendo in testa coda dopo aver cercato in tutti i modi di controllare l’auto.

L’uscita di scena di quest’ultimo ha innescato una nuova caution che ha protratto la competizione all’overtime, il prolungamento della corsa che avviene in caso di una neutralizzazione negli ultimi giri. Moffitt ha gestito gli ultimi due decisivi passaggi, difendendosi alla grande dal ritorno di Creed che ha impensierito il rivale fino alla bandiera a scacchi. Terzo posto per Austin Hill #16 davanti a Grant Enfinger #98 ed a Chandler Smith #51. Prossimo round tra meno di sette giorni in Texas.

CLASSIFICA FINALE NASCAR TRUCK SERIES IN KANSAS

Brett Moffitt (Chevrolet) Sheldon Creed (Chevrolet) Austin Hill #16 (Toyota) Grant Enfinger (Ford) Chandler Smith (Toyota)

Foto: LaPresse