Nadal-Djokovic oggi, Finale Roland Garros 2020: orario, tv, programma, streaming

Tutto secondo copione. Saranno il n.1 del mondo Novak Djokovic e il n.2 del ranking Rafael Nadal i finalisti Roland Garros 2020. Oggi, domenica 11 ottobre, godremo della 56ma sfida tra i due, incrociatisi nell’atto conclusivo parigino del 2013 e del 2014 e in entrambe le circostanze è stato il maiorchino a trionfare. Un modo però diverso per i due grandi rivali di staccare il biglietto.

Nadal ha centrato questo obiettivo, prendendosi la rivincita nei confronti dell’argentino Diego Schwartzman che lo aveva sconfitto a Roma, superando sul Philippe Chatrier con il punteggio di 6-3 6-3 7-6(0). Vittoria n.99 per l’asso di Manacor a Parigi e tredicesima finale. Giusto aggiungere che per la sesta volta Rafa raggiunge l’atto conclusivo senza aver perso un set. Ha risposto presente Djokovic che per la quinta volta sarà nell’ultimo match del torneo francese, battendo sulla distanza un eroico Stefanos Tsitsipas. 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 il punteggio in favore del serbo, che ha dovuto fare i conti con la grande determinazione del suo più giovane avversario, capace di ridare vita a un match che sembrava finito nel terzo parziale.

E dunque su il sipario sull’eterna sfida, con Nole in vantaggio nel computo dei precedenti 29 a 26, ma con Rafa che sulla terra ha spesso fatto la differenza. Si prospetta una sfida interessante, dal momento che Djokovic (al di là della squalifica arcinota a New York) non ha ancora perso un confronto in questo 2020. Si prospetta, quindi, una partita appassionante.

Domenica 11 ottobre, sarà possibile seguire la finale maschile del Roland Garros 2020 in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

PROGRAMMA FINALE MASCHILE 11 OTTOBRE 2020

Court Philippe CHATRIER

Non prima delle ore 15.00

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] contro Rafael NADAL (ESP) [2]

Diretta tv Eurosport 1

Diretta streaming Eurosport Player

Diretta live testuale di alcuni match OA Sport

Foto: LaPresse