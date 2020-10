MXGP, GP Fiandre 2020: a Lommel Tim Gajser prova la fuga decisiva, Tony Cairoli non vuole mollare

Il Mondiale MXGP 2020 sta per essere deciso. Inutile girarci attorno, ma nelle prossime due tappe, ovvero nei prossimi sei Gran Premi, lo scettro della classe regina del motocross verrà assegnato e, mai come quest’anno, potrebbe rimanere in bilico fino all’ultimo respiro. A meno che il campione del mondo in carica Tim Gajser non prosegua con il passo messo in mostra nelle ultime uscite, altrimenti per gli avversari non ci saranno ulteriori speranze.

Ad ogni modo, proviamo a procedere con ordine. Il campionato saluta la Spagna e si sposta in Belgio per il penultimo trittico dell’annata. A Lommel, tappa classica del motocross, vivremo tre round nel breve volgere di sette giorni. Si inizierà domenica con il Gran Premio delle Fiandre, quindi mercoledì toccherà al Gran Premio di Limburg, mentre domenica prossima toccherà al Gran Premio di Lommel. A quel punto il calendario sarà ormai agli sgoccioli, con l’ultima trasferta in quel di Pietramurata dove vedremo le ultime tre prove di questo 2020 così intenso e compresso, ovvero il Gran Premio del Trentino, il Gran Premio di Pietramurata ed il Gran Premio di Garda-Trentino che ufficializzerà il “rompete le righe” finale.

La stagione entra nel rush finale e sarà pronta per una domenica da cuori forti a Lommel, con il rischio pioggia sempre dietro l’angolo, per rendere la pista fiamminga un vero “inferno” sportivo. Tim Gajser, come detto, proverà ad allungare ancora nella graduatoria generale. Dopo la tappa iberica lo sloveno comanda con 441 punti, e ben 24 punti di margine su Tony Cairoli che prova a non mollare. Il siciliano sta pagando qualche acciacco ed un calendario davvero compresso, con il rivale della Honda che, invece, sembra avere davvero cambiato marcia nel momento giusto.

Alle loro spalle, tuttavia, c’è ancora voglia di lottare. Jeremy Seewer è terzo a quota 396 punti, a 21 lunghezze da Cairoli e 45 dalla vetta, mentre sta risalendo davvero in maniera rabbiosa il giovane talento spagnolo Jorge Prado che, dopo aver dominato in casa, ha raggiunto quota 391 punti, e si è messo in piena lotta per il titolo. Il Gran Premio delle Fiandre aprirà il sipario sulla tripletta di Lommel, che potrebbe davvero essere indicativa per il finale di stagione. Tim Gajser vuole volare verso il bis, ma alle sue spalle Cairoli, Seewer e Prado non vogliono mollare. Lo spettacolo non mancherà e ci regalerà un ultimo scorcio di annata davvero da non perdere!

