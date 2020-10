Musetti-Cuevas oggi: orario, tv, programma, streaming Atp Sardegna

Oggi, nel secondo match in programma sul campo principale, ci sarà l’esordio di Lorenzo Musetti opposto a Pablo Cuevas, match valido per il primo turno dell’ATP di Sardegna 2020.

Il 18enne nativo di Carrara, presente nel tabellone principale grazie a una wild card, avrà un esordio ostico contro il sudamericano, terraiolo doc e dunque particolarmente adatto a questa superficie. Musetti dovrà sfoderare il proprio miglior tennis per poter pensare di proseguire il percorso nel torneo sardo, visto il suo obiettivo di guadagnare punti in quest’ultimo scorcio di stagione ed entrare nella top-100. Indubbiamente, i valori tecnici non fanno difetto a Lorenzo, che specie in termini di potenza ha compiuto dei grandi miglioramenti nell’ultimo anno, accrescendo tanti aspetti del proprio tennis. In aggiunta a questo, i tocchi sopraffini sono sempre quelli, ma ovviamente vanno accompagnati da una continuità che al giocatore del Bel Paese ancora manca. Un aspetto abbastanza normale, parlando di un tennista molto giovane.

Dall’altra parte del campo vi sarà Cuevas, costretto alla resa al secondo turno del Roland Garros 2020 dal greco Stefanos Tsitsipas (semifinalista dello Slam parigino). Un giocatore molto solido, ma anche di tocco quando si trova a giocare a rete. Pertanto, un player che sa il fatto suo, capace di essere insidioso e di fare la differenza colpi al rimbalzo, specie con il rovescio. Pertanto si prospetta una sfida interessante tra i due e lo spettacolo dovrebbe essere garantito.

PROGRAMMA MUSETTI-CUEVAS

La partita tra Lorenzo Musetti e Pablo Cuevas sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SuperTennis, livestreaming sul sito dell’emittente. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE tesuale. La sfida è la seconda in programma sul campo principale e il primo incontro è previsto alle ore 10.00. Di seguito le indicazioni:

Lunedì 12 ottobre

Secondo match sul campo principale (inizio programma alle ore 10.00) Musetti vs Cuevas – Primo turno ATP Sardegna 2020

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events