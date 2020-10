Mountain bike, Mondiali downhill 2020: Lauryne Chappaz è la nuova iridata nella categoria donne juniores

La francese Lauryne Chappaz conquista il titolo Mondiale nel downhill, categoria donne juniores, in quel di Leogang, Austria. La transalpina, autrice di una prova superlativa, ha trionfato davanti alla padrona di casa Sophie Gutohrle. Terzo e ultimo gradino del podio per un’altra francese, Leona Pierrini, la quale dopo aver concluso le qualificazioni in prima posizione sembrava la favorita per il successo, ma non ha potuto far nulla contro la prestazione devastante della connazionale.

Con queste due medaglie, di cui una del metallo più prezioso, continua il Mondiale superlativo dei cugini d’oltralpe. Ieri sono arrivate tre maglie con l’effige dell’arcobaleno dal cross country e con il successo di Chappaz diventano quattro i titoli iridati vinti dalla Francia in ventiquattro ore. E non è certamente finita qui, anche perché, oltretutto, hanno il favorito della gara uomini elite di downhill, vale a dire Loic Bruni, che cerca il suo quinto trionfo iridato negli ultimi sei anni.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UCI MTB