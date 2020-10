Ciclismo, Egan Bernal: “Si impara di più dai momenti brutti che da quelli belli, questo è certo”

Ha parlato a CyclingNews.com il colombiano Egan Bernal, che ha avuto problemi alla schiena ed è in fase di recupero dall’infortunio che lo sta tenendo lontano dalle gare in questo ultimo scorcio di stagione. Il sudamericano ha da tempo dato appuntamento al 2021 per tornare a correre.

Così Bernal su Instagram: “Mi sono concentrato al 100% sulla mia guarigione e sul ritorno alle competizioni nel 2021. A volte è stato difficile, ma mi ha anche riempito di grande motivazione a lavorare ancora di più, per sentirmi di nuovo bene in sella, senza dolore e pronto a dare il massimo“.

Conclude il colombiano: “Si impara di più dai momenti brutti che da quelli belli, questo è certo. Ho avuto diversi incidenti durante la mia carriera sportiva, e da ognuno ho imparato qualcosa di nuovo su me stesso, e questa volta non farà eccezione, ne sono sicuro. Quindi è ora di tornare al lavoro“.

Foto: LaPresse