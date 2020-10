Mountain bike, Mondiali 2020: i convocati dell’Italia ai raggi X. Kerschbaumer va a caccia di un podio iridato

I Mondiali di Cross Country olimpico 2020, che si terranno a Leogang, in Austria, sono ormai alle porte. L’Italia porta una selezione competitiva in gran parte delle categorie e può sicuramente tornare a casa con qualche medaglia. Tra gli uomini Elite, la punta di diamante è Gerhard Kerschbaumer, già argento alle spalle di Nino Schurter, due anni fa, a Lenzerheide. Il nativo di Bressanone, nelle recenti prove di Coppa del Mondo che si sono tenute in Repubblica Ceca a Nove Mesto non è andato fortissimo. Tuttavia, l’inedito tracciato austriaco nel quale si svolgerà la rassegna iridata, stante quanto dichiarato da chi l’ha provato, è molto duro e, dunque, dovrebbe essere particolarmente adatto alle caratteristiche dell’azzurro.

Al fianco di Gerhard ci saranno tre atleti quali i fratelli Luca e Daniele Braidot e Nadir Colledani che, in passato, sono già arrivati in top-10 in prove di Coppa del Mondo. Il primo, inoltre, è stato vicecampione d’Europa nel 2018 ed è giunto settimo alle Olimpiadi di Rio. Non ci sarebbe da sorprendersi, dunque, se uno di questi portasse a casa un ottimo piazzamento. L’ultimo membro della selezione che prenderà parte alla gara maschile, invece, è Mirko Tabacchi, nome meno quotato degli altri, il quale, però, a Nove Mesto ha fatto vedere di avere un’ottima condizione.

Nella gara Elite femminile l’unica azzurra partente è Eva Lechner. La bolzanina, che a Nove Mesto non è stata particolarmente fortunata, ma ha evidenziato comunque un buono stato di forma, può ambire a una posizione tra le prime quindici. Competitiva è anche la selezione degli uomini U23. Simone Avondetto ha colto addirittura una top-5 a Nove Mesto, mentre Juri Zanotti ed Andreas Emanuele Vittone si sono dimostrati, a loro volta, molto solidi nelle gare che si sono tenute in Repubblica Ceca. E’ tutto da scoprire, in un contesto internazionale, invece, il vicecampione d’Italia Filippo Fontana, il quale non ha gareggiato in Coppa del Mondo.

Per concludere, veniamo all’altra gara ove l’Italia ha lecite chance di medaglia, ovvero quella riservata alle donne U23. Le due convocate, infatti, Giorgia Marchet e Marika Tovo, sono state grandissime protagoniste in Coppa del Mondo di categoria in Repubblica Ceca. Marchet ha vinto la prima delle due gare che si sono tenute a Nove Mesto, mentre Tovo è giunta seconda, alle spalle della campionessa del Mondo di ciclocross Ceylin del Carmen Alvarado, nella seconda.

