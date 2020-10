Mountain bike, Mondiali 2020: 21 azzurri per la rassegna iridata di Leogang. 12 titoli in palio

Nella giornata di domani, mercoledì 7 ottobre, prenderanno il via Campionati del mondo di Mountain bike 2020 di Leogang (Austria), che si svolgeranno fino a domenica 11 ottobre, e assegneranno ben dodici titoli iridati per le categorie dell’XCO, XCR, DHI e E-MTB. Nella giornata di apertura ci sarà la tradizionale gara del Team Relay e le due prove di e-mtb. Giovedì sono previste le gare juniores, venerdì quella Under 23 uomini, sabato le donne Under 23, donne Elite e uomini Elite. La domenica invece sarà interamente dedicata alle gare di Downhill.

Saranno ventuno gli azzurri in gara convocati dal Commissario Tecnico Mirko Celestino per questo Campionato del mondo austriaco, in cui bisognerà battersi a fondo per migliorare le prestazioni tricolori dopo un Mondiale 2019 in cui abbiamo raccolto soltanto un bronzo. Presenti anche sei italiani inseriti nella startist della seconda rassegna iridata di e-mtb XCO, che però non sono stati convocati dalla Nazionale e parteciperanno alla rassegna iridata a proprie spese.

I campioni del mondo uscenti nel cross country Elite sono Nino Schurter (Svizzera) e Pauline Ferrand Prevot (Francia), tra gli Under 23 Vlad Dascalu (Romania) e Sina Frel (Svizzera), e nella categoria Juniores Charlie Aldride (Gran Bretagna) e Jacqueline Schneebell (Svizzera). Nel Downhill lo scorso anno sono andati a segno i francesi Loic Bruni e Myriam Nicole tra gli Elite, e Kye A’Hern (Australia) e Valentina Holl (Austria) tra gli Juniores. Nel Team Relay l’oro è andato alla Svizzera, mentre nell’E-MTB sono andati a segno Alan Hatherly (Sudafrica) e Nathalie Schneitter (Svizzera).

Di seguito potrete trovare l’elenco completo degli azzurri presenti a Leogang e il programma gare.

MONDIALI MTB 2020: GLI ITALIANI IN GARA

CROSS COUNTRY

Elite Uomini

BRAIDOT DANIELE – C.S. CARABINIERI

BRAIDOT LUCA – C.S. CARABINIERI

COLLEDANI NADIR – MMR FACTORY RACING TEAM

KERSCHBAUMER GERHARD – TORPADO URSUS

TABACCHI MIRKO – KTM – PROTEK – DAMA

Under 23 Uomini

AVONDETTO SIMONE – TEAM TREK-PIRELLI

VITTONE ANDREAS EMANUELE – KTM – PROTEK – DAMA

FONTANA FILIPPO – C.S. CARABINIERI

ZANOTTI JURI – KTM – PROTEK – DAMA

Juniores Uomini

AGOSTINACCHIO FILIPPO – SCOTT ITALIA – LIBARNA

PARISI YANNICK – MERIDA ITALIA TEAM

PECIS MICHAEL – KTM – PROTEK – DAMA

PEZZO ROSOLA KEVIN – A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA

SIFFREDI MATTEO – SCOTT ITALIA – LIBARNA

TRINCHERI LORENZO – UCLA1991

Donne Elite

LECHNER EVA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

Donne Under 23

MARCHET GIORGIA – TEAM RUDY PROJECT – XCR

TOVO MARIKA – KTM – PROTEK – DAMA

Donne Juniores

CHALLANCIN GIULIA – SCOTT ITALIA – LIBARNA

PESSE NICOLE – RDR ITALIA FACTORY TEAM

PLANKENSTEINER NOEMI – A.S.V. ST.LORENZEN RAD

DOWNHILL

Uomini Elite

PALAZZARI Davide

REVELLI Loris

Donne Elite

FARINA Eleonora

WIDMANN Veronika

E-MTB CROSS COUNTRY

Uomini

FABBRI Simone

FONTANA Marco Aurelio

FRUET Martino

FURLANI Gianluca

GAMBIRASIO Vittorio

GARIBBO Andrea

PROGRAMMA GARE MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2020

Mercoledì 7 ottobre

Cross country Team relay: ore 12.30

E-MTB cross country uomini: ore 14.30

E-MTB cross country donne: ore 16.15

Giovedì 8 ottobre

Cross country donne Junior: ore 13.30

Cross country uomini Junior: ore 15.30

Venerdì 9 ottobre

Qualifiche donne/uomini Junior downhill: ore 10.30

Qualifiche donne/uomini Elite downhill: ore 11.45

Cross country uomini Under 23: ore 15.00

Sabato 10 ottobre

Cross country donne Under 23: ore 10.00

Cross country donne Elite: ore 12.15

Cross country uomini Elite: ore 14.45

Domenica 11 ottobre

finale donne/uomini Junior downhill: ore 9.25

finale donne Elite downhill: ore 12.50

finale uomini Elite downhill: ore 14.10

Foto: Nicola Fabbian