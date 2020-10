Mountain bike, Europei 2020: Gaia Tormena regina indiscussa dell’Eliminator! Storica doppietta per la valdostana

Gaia Tormena padrona assoluta del movimento Cross Country Eliminator! È nuovamente lei la regina dell’XCE, con la sua storica doppietta al Campionato Europeo di questa specialità! La valdostana si è riconfermata la più forte in questa disciplina: nel 2019 ha vinto Europeo, Mondiale e Coppa del Mondo. Un vero orgoglio azzurro. Tra l’altro Gaia è reduce dal primato ottenuto nella prima tappa della Coppa del Mondo 2020 e dall’argento europeo su pista conquistato giusto una settimana fa a Fiorenzuola nella prova del Team Sprint.

Quest’oggi, sul tracciato della rassegna iridata di Monte Tamaro-Monteceneri, in Canton Ticino, l’azzurra ha passato dapprima i quarti di finale con la ceca Tereza Neumanova, eliminando la francese Margaux Borrelly e la tedesca Clara Brehm. Semifinale affrontata indenne assieme alla tedesca Marion Fromberg; mentre nell’altra batteria hanno avuto accesso la francese Coline Clauzure, argento nel 2019, e la svizzera Linda Indergand. Nella finale Gaia ha rispettato i pronostici della vigilia, beffando la padrona di casa Indergand e la teutonica Fromberg, e regalando così all’Italia la seconda medaglia d’oro, dopo quella conquistata nella giornata di ieri dai sei azzurri del Team Relay.

Per quanto riguarda gli uomini, gli azzurri in gara erano Mirko Tabacchi e Filippo Agostinacchio. Tabacchi è arrivato sesto: approdato alle semifinali ha chiuso al secondo posto nella finalina per il 5°-8° posto. Ha vinto il titolo il francese Titouan Perrin Garnier davanti all’olandese Jeroen Van Eck e all’altro francese Hugo Briatta. Agostinacchio si è fermato ai quarti, per il decimo posto finale.

Foto: UEC-FCI