Mountain Bike, Coppa del Mondo XCO 2020: Pauline Ferrand-Prevot domina la gara di Nove Mesto II

Dopo due secondi posti negli short track e un terzo nella prima prova di cross country olimpico, Pauline Ferrand-Prevot coglie, finalmente, il bersaglio grosso nell’ultima occasione disponibile in quest’edizione ridotta della Coppa del Mondo di cross country. La transalpina, campionessa del Mondo in carica, infatti, si è imposta nell’ultimo XCO con una prestazione superlativa e ora guarda con rinnovata fiducia alla rassegna iridata che si terrà tra una settimana.

La gara, che come tutte le altre si è svolta in quel di Nove Mesto, Repubblica Ceca, ha visto sostanzialmente salire sul podio le stesse tre atlete che si erano piazzate nei primi tre posti nel XCO di giovedì scorso, solamente a posizioni invertite. Ferrand-Prevot, infatti, ha preceduto la neerlandese Anne Terpstra, nuovamente seconda, e la giovanissima connazionale Loana Lecomte.

La campionessa del mondo, proprio come era successo giovedì, ha preso la testa della gara sin dal primo giro. Questa volta, però, è riuscita a mantenere un ritmo costante dall’inizio alla fine e non è calata alla distanza. Ferrand-Prevot, in un arco temporale molto breve, è stata in grado di dare distacchi decisamente considerevoli a tutte tolta Terpstra. La neerlandese, infatti, al contrario delle altre che hanno subito un passivo superiore al minuto, per tutta la prova è rimasta a circa venti secondi dalla battistrada, senza, tuttavia, riuscire ad avvicinarsi abbastanza da insidiare realmente il suo primo posto.

