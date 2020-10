Mountain Bike, Coppa del Mondo XCO 2020: l’enfant prodige Loana Lecomte piega Ferrand-Prevot e domina a Nove Mesto

L’enfant prodige francese Loana Lecomte, ventun’anni appena compiuti, trionfa alla grandissima nella prima prova di Coppa del Mondo femminile di Cross Country che si è tenuta oggi a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. La nativa di Annecy, su un percorso particolarmente fangoso, ha vinto in solitaria precedendo la neerlandese Anne Terpstra e la connazionale e campionessa del Mondo in carica Pauline Ferrand-Prevot.

La gara ha visto Ferrand-Prevot autrice di una partenza a dir poco convincente. La Campionessa del Mondo ha preso la testa nel primo giro e nel corso della seconda tornata ha fatto il vuoto alle sue spalle. Mentre dietro di lei molte tra le favorite, come Kate Courtney o Evie Richards, faticavano, la giovanissima Lecomte si è portata in seconda posizione e ha lasciato, a lungo, pochi metri di vantaggio alla connazionale.

A metà della seconda delle cinque tornate in programma, Ferrand-Prevot, Lecomte e Terpstra erano raccolte in meno di quindici secondi. La Campionessa del Mondo, per tenere lontane le inseguitrici, però, ha alzato ulteriormente il ritmo. Solo la neerlandese, tuttavia, ha perso terreno. Lecomte è rimasta a contatto e complici alcune sbavature dell’iridata, ha ripreso la connazionale durante il terzo giro.

Più la gara proseguiva e più l’azione di Ferrand-Prevot si faceva pesante. Lecomte, invece, dava l’idea di poter spiccare il volo ogni volta che la strada si inerpicava. Poco dopo il ricongiungimento, Loana ha lasciato sul posto Pauline e si è involata verso l’inaspettato trionfo. L’azione della campionessa del Mondo si è fatta man mano più pesante e nell’ultimo giro Terpstra le è piombata addosso. Proprio nei pressi del traguardo, la neerlandese ha effettuato il sorpasso che le ha permesso di cogliere la seconda posizione, mentre Ferrand-Prevot si è dovuta accontentare del gradino più basso del podio.

LA TOP-10 DELLA GARA FEMMINILE DI NOVE MESTO I

1 3 LECOMTE Loana FRA 21 1:22:06 250

2 8 TERPSTRA Anne NED 29 1:22:37 200

3 2 FERRAND PREVOT Pauline FRA 28 1:22:43 160

4 84 GERAULT Lena FRA 25 1:23:21 150

5 18 STIGGER Laura AUT 20 1:23:27 140

6 6 COURTNEY Kate USA 25 1:23:54 130

7 4 FREI Sina SUI 23 1:24:04 120

8 1 RICHARDS Evie GBR 23 1:24:15 110

9 28 MCCONNELL Rebecca AUS 29 1:24:47 100

10 68 KELLER Alessandra SUI 24 1:25:06 95

