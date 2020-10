Mountain Bike, Coppa del Mondo XCO 2020: Henrique Avancini ed Evie Richards vincono gli short track di Nove Mesto II

I grandi della MTB, dopo aver corso ieri nella prima delle due prove lunghe di Coppa del Mondo di cross country olimpico, sono tornati in sella, già oggi, per il secondo e ultimo short track in programma in quest’edizione ridotta della manifestazione targata UCI, la quale si sta svolgendo interamente a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. La gara maschile ha visto il trionfo del brasiliano Henrique Avancini, il quale ha battuto in volata lo svizzero Thomas Litscher e il tedesco Maximilian Brandl. Tra le donne, invece, la britannica Evie Richards, che già aveva conquistato il primo short track, ha servito il bis precedendo nuovamente la francese Pauline Ferrand-Prevot e l’austriaca Laura Stigger.

Da segnalare, inoltre, che nella prova maschile è caduto il francese Maxime Marotte, secondo ieri, il quale non solo, così, ha ceduto molti punti, dato che anche lo short track, se pur in misura minure rispetto alle gare normali, ne assegna, ma domenica sarà anche costretto a partire dalle ultime posizioni. Considerando che il vincitore di ieri Andreassen è arrivato solo ottavo, dietro a tutti gli altri atleti giunti in top-5 nella prova standard, vale a dire il neerlandese Milan Vader, il già citato Avancini e l’iridato Nino Schurter, domenica si prospetta una lotta davvero serrata per il successo nella classifica generale.



Situazione meno ingarbugliata tra le donne, ove, salvo cataclismi, la lotta per il trionfo finale dovrebbe essere ristretta a sole tre atlete. La transalpina Loana Lecomte, vincitrice ieri, la connazionale e campionessa del Mondo Ferrand-Prevot, sempre sul podio nelle tre prove disputate fin qui, ma mai prima, e la neerlandese Anne Terpstra, seconda ieri.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse