MotoGP TV8: orario gara GP Teruel 2020, programma, streaming

Il Motomondiale 2020 ha visto oggi, domenica 25 ottobre, svolgersi la gara del GP di Teruel, che si è disputata al MotorLand, ed è stata valida come undiesima del calendario iridato della MotoGP e dodicesima per Moto2 e Moto3. La gara della classe regina è scattata alle ore 13.00, ma sarà possibile vederla anche in replica o differita, così come per Moto2 e Moto3.

Di seguito il programma ed il palinsesto completo delle repliche della gara della MotoGP, di Moto2 e di Moto3 del GP di Teruel del Motomondiale proposte in tv in abbonamento su Sky Sport MotoGP ed in streaming in abbonamento su Sky Go e NowTv, e delle differite proposte in chiaro su TV8.

REPLICHE E DIFFERITE GARE MOTOMONDIALE GP TERUEL 2020

DOMENICA 25 OTTOBRE

11.20 Moto3, gara

13.00 MotoGP, gara

14.30 Moto2, gara

REPLICHE

MotoGP

In tv in abbonamento su Sky Sport MotoGP alle ore 17.15, 19.30, 21.00, 00.00

In streaming in abbonamento su SkyGo e NowTV

Moto2

In tv in abbonamento su Sky Sport MotoGP alle ore 18.30, 23.00

In streaming in abbonamento su SkyGo e NowTV

Moto3

In tv in abbonamento su Sky Sport MotoGP alle ore 19.00, 23.30

In streaming in abbonamento su SkyGo e NowTV

DIFFERITE

MotoGP

In tv in chiaro su TV8 alle ore 14.00

Moto2

In tv in chiaro su TV8 alle ore 15.20

Moto3

In tv in chiaro su TV8 alle ore 17.10

Foto: LaPresse