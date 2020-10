MotoGP su TV8, GP Teruel 2020: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Oggi sabato 24 ottobre si disputano le qualifiche del GP del Teruel 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Aragon. Si corre ancora su questo tracciato dopo l’appuntamento della scorsa settimana e, dopo le due sessioni di prove libere, il weekend in terra soagnola entra nel vivo. Nel pomeriggio, infatti, si assegnerà la pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo su una pista particolarmente veloce e avvincente, dove i piloti saranno chiamati a dare il massimo.

Lo spagnolo Joan Mir si presenta da leader della classifica generale e vuole conservare il primato, ma il francese Fabio Quartararo e l’altro spagnolo Maverick Vinales sono particolarmente agguerriti. Suzuki e Yamaha sembrano le favorite della vigilia su questa pista, andranno tenuti in seria considerazione anche Alex Rins (vincitore settimana scorsa) e Franco Morbidelli. Fatica di più, Andrea Dovizioso dovrà cercare di limitare i danni per partire il più avanti possibile e restare in corsa per il titolo iridato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e il palinsesto delle qualifiche del GP del Teruel 2020, tappa del Mondiale MotoGP in scena a Portimao. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV e su DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO QUALIFICHE GP TERUEL MOTOGP: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 24 OTTOBRE:

10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

11.55-12.35 Moto2, prove libere 3

13.15-13.30 Moto3, qualifiche 1

13.40-13.55 Moto3, qualifiche 2

14.10-14.40 MotoGP, prove libere 4

14.50-15.05 MotoGP, qualifiche 1

15.15-15.30 MotoGP, qualifiche 2

15.50-16.05 Moto2, qualifiche 1

16.15-16.30 Moto2, qualifiche 2

QUALIFICHE GP TERUEL MOTOGP: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

PROVE LIBERE 3-4:

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere della MotoGP.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

QUALIFICHE:

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del ddt, canale 121 del satellite).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle qualifiche di tutte le classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche della MotoGP alle ore 16.50, 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle qualifiche di tutte le classi.

