MotoGP su TV8, GP Teruel 2020: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Oggi domenica 25 ottobre si corre il GP del Teruel 2020, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Aragon. Si preannuncia grande spettacolo in questo appuntamento spagnolo, si tratta di una gara fondamentale in ottica campionato e il cui risultato sarà determinante nella lotta per il titolo iridato.

Guarda il GP di Teruel live su DAZN

Loading...

Loading...

Lo spagnolo Joan Mir, il francese Fabio Quartararo, l’iberico Maverick Vinales e il nostro Andrea Dovizioso sono racchiusi in appena quindici punti e si giocano una fetta importante di questo equilibratissimo Mondiale. Attenzione poi anche a Franco Morbidelli, Alex Rins, Alex Marquez, Takaaki Nakagami per la singola vittoria di tappa. Sarà invece assente Valentino Rossi a causa della positività al Covid-19.

Il GP del Teruel 2020 sarà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. La trasmissione dell’evento in tempo reale sarà garantita anche in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e il palinsesto completo del GP del Teruel 2020, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Aragon.

GP TERUEL 2020: CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI

DOMENICA 25 OTTOBRE:

09.20-09.40 Moto3, warm-up

09.50-10.10 MotoGP, warm-up

10.20-10.40 Moto2, warm-up

11.20 Moto3, gara

13.00 MotoGP, gara

14.30 Moto2, gara

GP TERUEL 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

WARM-UP:

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) del warm-up di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV del warm-up di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN del warm-up di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport del warm-up di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

GARA:

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle gare di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle gare di Moto3 e MotoGP.

Diretta tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) delle gare di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go, su NowTV delle gare di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle gare di tutte le classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) della gara della MotoGP alle ore 17.00, 19.00, 22.15 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle gare di tutte le classi.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse