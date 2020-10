F1 su TV8, programma GP Eifel 2020: orari gratis e in chiaro, programma differite

Nel fine settimana tra venerdì 9 e domenica 11 ottobre andrà in scena il GP dell’Eifel, undicesimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato del Nürburgring si deciderà l’undicesimo vincitore dell’anno e le attese per scoprire il nome non mancano. Ovviamente per quanto visto finora i favoriti sono i due alfieri della Mercedes, il britannico Lewis Hamilton ed il finlandese Valtteri Bottas.

Occhio però anche alla Racing Point del canadese Lance Stroll, ma ovviamente saranno della partita anche le Red Bull del neerlandese Max Verstappen e di Alexander Albon, e, si spera, le Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del tedesco Sebastian Vettel.

L’undicesimo GP stagionale della F1, il GP dell’Eifel, sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207), mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a SkyGo e NowTV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale. Differite di qualifiche e gara in chiaro su TV8.

PROGRAMMA GP EIFEL F1 2020

Venerdì 9 ottobre, ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo e NowTV

Venerdì 9 ottobre, ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo e NowTV

Sabato 10 ottobre, ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo e NowTV

Sabato 10 ottobre, ore 15.00 Qualifiche – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo e NowTV

Sabato 10 ottobre, ore 18.30 Qualifiche – Differita TV8 (8 digitale terrestre o 121 Sky)

Domenica 11 ottobre, ore 14.10 Gara – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo e NowTV

Domenica 11 ottobre ore 18.20 Gara – Differita TV8 (8 digitale terrestre o 121 Sky)

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207), differita qualifiche e gara su TV8

Diretta streaming in abbonamento su SkyGo e NowTV

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse