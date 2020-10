MotoGP su TV8, GP Aragon 2020: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Il weekend del Gran Premio d’Aragon 2020 si appresta ad entrare definitivamente nel vivo quest’oggi con un sabato riservato alla terza sessione di prove libere e soprattutto alle qualifiche che determineranno la griglia di partenza in vista della quintultima gara stagionale del Motomondiale. Nella classe regina MotoGP è ancora tutto aperto in ottica iridata, anche se il venerdì è stato particolarmente negativo per Andrea Dovizioso (in generale per tutte le Ducati) ed oltremodo positivo per il trio di Yamaha composto dal leader del campionato Fabio Quartararo, dallo spagnolo Maverick Vinales e dall’azzurro Franco Morbidelli. Giornata fondamentale in casa Suzuki per Joan Mir, chiamato ad una prestazione di livello in qualifica per poi poter attaccare domani in corsa con il suo consueto superlativo passo gara.

Loading...

Loading...

Le qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2020, valevole come decimo round del Mondiale MotoGP, verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming dell’evento sarà visibile su Sky Go, NowTV e DAZN. Sarà possibile seguire le prove ufficiali odierne della top class in chiaro su TV8, che manderà in onda dalle ore 16.15 una sintesi di tutte e tre le classi. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta delle qualifiche con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della lotta per aggiudicarsi la decima pole del 2020 in MotoGP. Di seguito la programmazione televisiva completa del sabato del Gran Premio d’Aragon 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA QUALIFICHE GP ARAGON MOTOGP 2020

La programmazione in differita di TV8/HD

Sabato 17 ottobre

ore 16.15, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Sabato 17 ottobre

ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 13.15-13.30, Moto 3, Qualifica 1, diretta

ore 13.40-13.55, Moto 3, Qualifica 2, diretta

ore 14.10-14.40, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 14.50-15.05, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 15.15-15.30, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 15.50-16.05, Moto 2, Qualifica 1, diretta

ore 16.15-16.30, Moto 2, Qualifica 2, diretta

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse