Cecchinato-Petrovic, Semifinale ATP Sardegna 2020 oggi: orario, tv, programma, streaming

Continua l’ottimo momento di Marco Cecchinato nell’ATP di Sardegna. Il siciliano affronta il sorprendente serbo Danilo Petrovic all’interno di un percorso iniziato ben prima del 250 sardo, i cui frutti si erano già visti a Roma e al Roland Garros.

Cecchinato, nel corso del torneo, ha saputo disimpegnarsi molto bene: al primo turno ha salvato un match point contro Gianluca Mager, al secondo ha eliminato l’americano Tommy Paul e ai quarti, dopo essersi ritrovato sotto 5-1 nel primo set contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, lo ha rimontato e battuto per 4-6 6-1 6-1. Dall’altra parte, Petrovic ha avuto inizialmente parecchia fortuna, entrando al posto di Fabio Fognini tolto di mezzo dalla positività al coronavirus e dunque iniziando direttamente dal secondo turno, e poi bravura nello sconfiggere lo spagnolo Roberto Carballes Baena e l’argentino Federico Delbonis, due che sulla terra rossa non sono esattamente gli ultimi arrivati.

Il match tra Marco Cecchinato e Danilo Petrovic inizierà non prima delle 12:30 e comunque dopo Musetti-Djere. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale di SuperTennis.

CECCHINATO-PETROVIC, SEMIFINALE ATP SARDEGNA 2020: PROGRAMMA

SABATO 17 SETTEMBRE

Ore 12:30 Marco Cecchinato (ITA) (WC)-Danilo Petrovic (SRB) (LL)

CECCHINATO-PETROVIC, SEMIFINALE ATP SARDEGNA 2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Pagina Facebook e sito SuperTennis

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse