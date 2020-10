MotoGP, risultato warm-up GP Aragon 2020: Takaaki Nakagami il più veloce, Vinales 2°. Quartararo 6° davanti a Morbidelli, Dovizioso 9°

E’ stato il giapponese della LCR Honda Takaaki Nakagami il più veloce del warm-up del GP d’Aragon, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo l’hondista, montando una coppia di soft, ha fermato i cronometri sul tempo di 1’48″661, precedendo di 219 millesimi l’iberico Maverick Vinales (Yamaha Factory) e di 332 la Suzuki del padrone di casa Alex Rins. Anche per i due piloti citati la scelta della doppia morbida è stata testata in questo turno.

Un’opzione che, con l’eccezione delle Ducati, è stata provata da tutti i centauri in pista. Questa soluzione, poi, andrà valutata dalle 15.00, orario in cui scatterà la gara e le temperature sull’asfalto faranno la differenza. Scorrendo la classifica, troviamo un grande Alex Marquez (Honda), sempre più in sintonia con la moto di Tokyo, a 0″359, davanti al secondo della classifica iridata Joan Mir (Suzuki) a 0″398, al leader della graduatoria generale (in pole position) Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) a 0″402, a Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a 0″458, a Danilo Petrucci (Ducati Factory) a 0″522, ad Andrea Dovizioso (Ducati Factory) a 0″650 e all’iberico Pol Espargaro (KTM Factory) a 0″809 a completare la top-10.

Loading...

Loading...

Ducati, quindi, ancora in difficoltà e con una scelta di mescola diversa sul posteriore (media) per migliorare il set-up. Criticità evidenziate anche dal 14° tempo di Francesco “Pecco” Bagnaia con la Ducati Pramac a 0″906. Discorso diverso per le Yamaha che con Vinales, Quartararo e Morbidelli hanno messo in mostra un passo notevole e decisamente confortante in vista della gara. Tuttavia, la Suzuki potrebbe stupire, tenendo conto dei riscontri di Rins e di Mir.

RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP GP ARAGON 2020 – MOTOGP

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’48.651 8 11 336.5

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’48.870 11 11 0.219 0.219 339.6

3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’48.983 10 10 0.332 0.113 339.6

4 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’49.010 9 11 0.359 0.027 341.8

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’49.049 10 11 0.398 0.039 335.4

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’49.053 7 11 0.402 0.004 338.6

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’49.109 8 11 0.458 0.056 334.4

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’49.173 10 10 0.522 0.064 340.7

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’49.301 8 11 0.650 0.128 347.3

10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’49.460 4 11 0.809 0.159 342.9

11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’49.475 4 11 0.824 0.015 337.5

12 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’49.475 5 11 0.824 344.0

13 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’49.524 5 11 0.873 0.049 337.5

14 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’49.557 11 11 0.906 0.033 348.4

15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’49.566 6 10 0.915 0.009 338.6

16 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’49.668 8 11 1.017 0.102 342.9

17 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’49.792 10 10 1.141 0.124 339.6

18 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’49.831 5 11 1.180 0.039 341.8

19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’49.984 7 10 1.333 0.153 334.4

20 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’50.078 9 10 1.427 0.094 341.8

21 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’50.138 4 8 1.487 0.060 336.5

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo