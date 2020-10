MotoGP, risultati FP1 GP Francia 2020: Smith sorprende tutti sul bagnato, molto bene le Ducati. 8° un buon Valentino Rossi

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2020 è andata in archivio con il miglior tempo a sorpresa del britannico Bradley Smith con l’Aprilia. Il turno mattutino si è svolto integralmente in condizioni di pista bagnata a Le Mans, con i piloti che hanno preso confidenza col passare dei minuti migliorando progressivamente le prestazioni anche grazie ad un asfalto via via sempre più performante. Smith ha saputo sfruttare nel migliore dei modi questa situazione stampando un notevole crono in 1’43″804 proprio sulla bandiera a scacchi, precedendo una pattuglia di Ducati formata nell’ordine dal francese Johann Zarco (a 0.154 dalla vetta), dal ternano Danilo Petrucci (a 0.220), dall’australiano specialista del bagnato Jack Miller (a 0.328) e dal forlivese Andrea Dovizioso (a 0.344).

Buoni riscontri su asfalto bagnato anche per la Yamaha con lo spagnolo Maverick Vinales sesto a 376 millesimi dalla testa e gli azzurri Franco Morbidelli e Valentino Rossi rispettivamente in settima e ottava piazza con 637 e 707 millesimi di ritardo dal miglior tempo di Smith. Il Dottore ha ben figurato specialmente nella prima parte della sessione, trovando subito un buon ritmo fin dai primi passaggi per poi non riuscire a migliorare con la stessa frequenza degli altri.

Loading...

Loading...

Completano la top10 il britannico Cal Crutchlow di LCR Honda e lo spagnolo Pol Espargaro sulla KTM ufficiale con il nono e decimo tempo. FP1 abbastanza conservativa ed interlocutoria per i due favoriti per il titolo iridato, con lo spagnolo Joan Mir (13° a 1.176 dal leader) su Suzuki ed il francese Fabio Quartararo (18° a 2.690) su Yamaha Petronas che hanno preferito evitare di correre rischi inutili senza spingere particolarmente alla luce di un sabato e di una domenica in cui si dovrebbe correre sull’asciutto.

CLASSIFICA FP1 GP FRANCIA 2020 MOTOGP

1 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.1 1’43.804

2 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 302.1 1’43.958 0.154 / 0.154

3 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 298.5 1’44.024 0.220 / 0.066

4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 296.7 1’44.132 0.328 / 0.108

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 303.1 1’44.148 0.344 / 0.016

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 300.3 1’44.180 0.376 / 0.032

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 1’44.441 0.637 / 0.261

8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 296.7 1’44.511 0.707 / 0.070

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 304.0 1’44.654 0.850 / 0.143

10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.7 1’44.760 0.956 / 0.106

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 294.1 1’44.783 0.979 / 0.023

12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.2 1’44.846 1.042 / 0.063

13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 296.7 1’44.980 1.176 / 0.134

14 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.1 1’44.981 1.177 / 0.001

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.7 1’46.122 2.318 / 1.141

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.5 1’46.245 2.441 / 0.123

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 298.5 1’46.474 2.670 / 0.229

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 297.6 1’46.494 2.690 / 0.020

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 288.2 1’46.518 2.714 / 0.024

20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.7 1’46.618 2.814 / 0.100

21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 292.4 1’46.856 3.052 / 0.238

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Hafiz Johari / Shutterstock.com