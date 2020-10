MotoGP, orari qualifiche 10 ottobre: programma GP Francia 2020, tv streaming, guida DAZN, Sky e TV8

Guarda il GP di Francia di MotoGP in diretta su DAZN

IN TV – Il sabato del Gran Premio di Francia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (canale 201 ) e Sky Sport MotoGP (canale 208) ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN.

TV8 manderà in onda le differite delle qualifiche e delle gare delle tre classi, ma non delle prove libere e dei warm-up mattutini.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Motomondiale a Le Mans.

PROGRAMMA GP FRANCIA 2020 MOTOGP

La programmazione di SKY Sport MotoGP (208)

Sabato 10 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Repliche qualifiche MotoGP su Sky Sport MotoGP: 19.30, 23.00

Repliche qualifiche Moto2 su Sky Sport MotoGP: 21.15

Repliche qualifiche Moto3 su Sky Sport MotoGP: 18.45, 22.15

La programmazione di TV8/HD (121 Sky e 8 dgt)

Sabato 10 ottobre

ore 15.45, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

