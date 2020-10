Rugby, Bledisloe Cup 2020: formazioni, programma, orario e tv di Nuova Zelanda-Australia

La Bledisloe Cup 2020 di rugby è pronta a far tornare in scena il grande rugby internazionale: domenica 11 ottobre, alle ore 05.30 italiane, a Wellington, in Nuova Zelanda, andrà in scena il primo dei tre confronti programmati tra All Blacks e Wallabies. Di seguito le formazioni ufficiali ed il programma completo del match valido per la Bledisloe Cup di rugby tra Nuova Zelanda ed Australia. Il match sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno ed in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV.

FORMAZIONI UFFICIALI

Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Jordie Barrett, 13 Rieko Ioane, 12 Jack Goodhue, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane (C), 6 Shannon Frizell, 5 Samuel Whitelock, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Ofa Tuungafasi, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody. A disposizione: 16 Dane Coles, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Nepo Laulala, 19 Tupou Vaa’i, 20 Hoskins Sotutu, 21 TJ Perenara, 22 Anton Lienert-Brown, 23 Caleb Clarke.

Australia: 15 Tom Banks, 14 Filipo Daugunu, 13 Hunter Paisami, 12 Matt To’omua, 11 Marika Koroibete, 10 James O’Connor, 9 Nic White, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper (C), 6 Pete Samu, 5 Matt Philip, 4 Lukhan Salakaia-Loto, 3 Taniela Tupou, 2 Folau Fainga’a, 1 James Slipper. A disposizione: 16 Jordan Uelese, 17 Scott Sio, 18 Allan Alaalatoa, 19 Rob Simmons, 20 Rob Valetini, 21 Jake Gordon, 22 Noah Lolesio, 23 Reece Hodge.

PROGRAMMA BLEDISLOE CUP RUGBY 2020

Domenica 11 ottobre, alle ore 05.30 italiane

Nuova Zelanda-Australia

Diretta tv su Sky Sport Uno

Diretta streaming su Skky Go e NowTV

