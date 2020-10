F1, orario qualifiche 10 ottobre: programma GP Eifel 2020, tv streaming, guida Sky e TV8

Il Mondiale di F1 si prepara a vivere l’undicesimo round della stagione 2020. Dopo l’evento tra i muri di Sochi (Russia), la massima formula riscopre un tracciato storico come il Nürburgring (Germania), sede della prima edizione del GP dell’Eifel.

Lewis Hamilton (Mercedes) approda in terra tedesca da leader del campionato. Dopo il terzo posto in Russia, il britannico insegue il record di vittorie del tedesco Michael Schumacher. Il nativo di Stevenage potrebbe eguagliare, al termine del Gran Premio di domenica, il primato del Kaiser di 91 affermazioni in carriera.

L’incognita del week-end potrebbe essere riservata al meteo. Ricordiamo infatti che la storica località tedesca è nota per il clim a instabile che, come a Spa-Francorchamps (Belgio), può riservare delle importanti sorprese. Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) trasmetteranno in diretta ed in esclusiva la prima edizione del GP d’Eifel. NowTV e SkyGO sono a disposizione di tutti gli appassionati per il live streaming, mentre TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) offrirà la differita delle qualifiche e della gara di domenica. OA Sport seguirà l’attività in pista di domani, decisiva per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio.

IL PROGRAMMA DEL GP EIFEL 2020

Programmazione Sky Sport F1 (canale 207)

Sabato 10 ottobre

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 10 ottobre

ore 18.30, F1, Qualifiche, differita

COME GUARDARE IN TV IL GP EIFEL F1

Diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming su NowTV e su SkyGo

Differita su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre)

Diretta live su OA Sport

Foto: LaPresse