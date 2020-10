MotoGP orari e tv: TV8, Sky e DAZN. Programma GP Teruel 2020, diretta, differita, repliche

È arrivato finalmente il momento della verità. Dopo due giornate riservate a prove libere e qualifiche, i piloti della MotoGP sono pronti a battagliare in pista corpo a corpo nel Gran Premio di Teruel 2020, undicesimo e quartultimo round stagionale per quanto riguarda la classe regina del Motomondiale. Si infiamma la lotta per il titolo iridato tra Joan Mir, Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso, tutti racchiusi in soli 15 punti in testa al campionato, ma attenzione quest’oggi al possibile inserimento nella corsa all’iride da parte di Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli e Alex Rins, che partono dalla prima fila in griglia e puntano alla vittoria per guadagnare potenzialmente molti punti sugli altri top rider in lizza per il Mondiale.

Il Gran Premio di Teruel 2020, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP, verrà trasmesso in diretta tv su TV8 (in chiaro), su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Sky Go, NowTV e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere nemmeno un momento del quartultimo appuntamento dell’anno con il Mondiale MotoGP 2020. Di seguito la programmazione televisiva completa del Gran Premio di Teruel 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA GP TERUEL 2020 MOTOGP

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Domenica 25 ottobre

ore 13.00, MotoGP, Gara, diretta

Repliche alle ore 16.55 e 18.55

La programmazione di TV8/HD

Domenica 25 ottobre

ore 13.00, MotoGP, Gara, diretta

Foto: Lapresse