MotoGP oggi, GP Teruel 2020: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, alle ore 13.00, prenderà il via il GP di Teruel, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Aragon si ripeterà la stessa sfida di una settimana fa e l’incertezza non mancherà.

Si prevede una gara estremamente interessante, in cui i quattro principali pretendenti non partono coi favori del pronostico e quindi dovranno battagliare per salire sul podio o per portare comunque a casa il maggior numero di punti possibile in classifica. Il leader del campionato Joan Mir è dotato di un passo notevole ma dovrà scattare dalla quarta fila in 12ma posizione, perciò lo spagnolo della Suzuki sarà chiamato ad una bella partenza per poi mettere in mostra la sua progressione inesorabile nella seconda metà della corsa. Qualifica sottotono rispetto alle aspettative anche per il francese Fabio Quartararo (2° nel Mondiale a -6 dalla vetta), che completa la seconda fila in griglia con il sesto posto dopo aver conquistato la pole position nello scorso weekend ad Aragon 1.

Cercherà di sfruttare la sua quarta piazzola di partenza Maverick Vinales (3° nella generale a -12 dal leader), il migliore in qualifica per quanto riguarda il quartetto di piloti in testa al campionato. La vera incognita per il Top Gun del Motomondiale sarà il comportamento delle gomme che spesso per la M1 è stata una criticità di non poco conto in termini di degrado. GP, poi, decisamente in salita per Andrea Dovizioso (4° in campionato a -15 dalla testa), costretto a rimontare furiosamente addirittura dalla 17ma posizione per limitare i danni dal punto di vista dello score in attesa di cambiare pista nella speranza di ritrovare una performance migliore da parte della Ducati.

Attenzione poi agli outsider. Ci si riferisce soprattutto a tre centauri che occupano la prima fila in griglia: Takaaki Nakagami (5° nel Mondiale a -29), Franco Morbidelli (6° a -34) e Alex Rins (7° a -36). Il giapponese di Honda LCR ha ottenuto la prima pole della carriera in MotoGP e sembra davvero in stato di grazia questo weekend, mentre il centauro italiano della Yamaha Petronas è stato sensazionale sul giro secco rispetto alle altre M1 e può contare sulla carta anche su un ritmo importante in ottica gara. Rins, in questo discorso, ha dalla sua l’esperienza della gara passata, vinta con merito.

Il Gran Premio di Teruel del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) riguarderà la trasmissione IN CHIARO delle gare domenicali delle tre categorie. Non vi sarà la trasmissione IN CHIARO dei warm-up delle tre classi. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale del Gran Premio di Teruel del Motomondiale. Di seguito la programmazione odierna:

LA PROGRAMMAZIONE DEL GP DI TERUEL (25 OTTOBRE)

Domenica 25 ottobre

ore 9.20-9.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.50-10.10, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 10.20-10.40, Moto2, Warm Up, diretta

ore 11.20, Moto3, Gara, diretta

ore 13.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 14.30, Moto2, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 25 ottobre

ore 11.20, Moto3, Gara, diretta

ore 13.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 14.30, Moto2, Gara, diretta

