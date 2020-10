MotoGP oggi, GP Francia 2020: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, domenica 11 ottobre, andrà in scena l’appuntamento del Motomondiale 2020 in Francia. Sullo storico tracciato di Le Mans ci si appresta a vivere una gara palpitante e dall’esito incerto in cui tutto o quasi può accadere.

Nella classe MotoGP il francese Fabio Quartararo ha una grande occasione, potendo contare sulla pole position (oltre ad un ritmo molto buono) e sulle grandi difficoltà del suo primo inseguitore Joan Mir, solamente 14° in griglia con la Suzuki. In ottica vittoria di tappa, il padrone di casa francese di Yamaha Petronas è favorito ma dovrà vedersela in primis con le Ducati ed in seconda battuta con le altre M1. I principali antagonisti del pole-man, almeno nella prima metà di gara, potrebbero essere i vari piloti Ducati capaci di qualificarsi nelle prime tre file (Miller, Petrucci, Dovizioso, Bagnaia e Zarco) nel caso in cui riuscissero a scavalcare la Yamaha del nizzardo in fase di partenza sfruttando la maggiore potenza del motore di Borgo Panigale in accelerazione.

Loading...

Loading...

Oltre alla pattuglia Rossa, sulla carta in lizza per il podio e magari anche per la vittoria, dovrebbero essere della partita nelle zone alte della graduatoria anche le altre Yamaha di Maverick Vinales (5°), Valentino Rossi (10°) e Franco Morbidelli (11°). Il passo gara evidenziato da questi tre centauri è decisamente competitivo, tuttavia sarà davvero molto complicato imporre un ritmo costante in mezzo al traffico di moto più lente in curva ma difficili da superare perché più veloci in rettilineo.

Guarda il GP di Francia di MotoGP in diretta su DAZN

Il Gran Premio di Francia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (canale 201 ) e Sky Sport MotoGP (canale 208) ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. TV8 manderà in onda le differite IN CHIARO delle gare delle tre classi, ma non dei warm-up mattutini. Di seguito il programma di oggi:

IL PROGRAMMA DEL GP FRANCIA (11 OTTOBRE)

Domenica 11 ottobre

09:00-09:20 Moto3™ Warm-Up

09:30-09:50 MotoGP™ Warm-Up

10:00-10:20 Moto2™ Warm-Up

11:20 Moto3™ Gara (22 giri)

13:00 MotoGP™ Gara (27 giri)

14:30 Moto2™ Gara (25 giri)

15.40 Enel MotoE™ Gara-2 (8 giri)

La programmazione di TV8/HD

Domenica 11 ottobre

ore 14.05, Moto3, Gara, differita

ore 15.40, MotoGP, Gara, differita

ore 16.45, Moto2, Gara, differita

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse