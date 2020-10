MotoGP oggi, GP Francia 2020: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, venerdì 9 ottobre, primo giorno di prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans, le squadre testeranno il proprio materiale per massimizzare il pacchetto in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara domenicale.

Sembrerebbe ormai diventata una corsa a due per il titolo nella classe regina a sei tappe dal termine di una delle stagioni più bizzarre e pazze di sempre. Il Gran Premio di Catalogna, andato in scena ormai quasi dieci giorni fa, ha infatti innalzato notevolmente le quotazioni di Fabio Quartararo e Joan Mir specialmente a confronto con i vari Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Valentino Rossi, tutti usciti con le ossa rotte dal weekend del Montmelò. La classifica del Mondiale è ancora abbastanza corta, se si considera che i primi sette sono racchiusi in 36 punti ed i primi dodici in 51, ma la sensazione è che finalmente il campionato abbia trovato due padroni dal punto di vista tecnico. Attenzione però al calendario, che da qui a fine anno propone due doppi appuntamenti iberici in quel di Aragon e Valencia oltre ai singoli round di Le Mans (questo fine settimana) e di Portimao (ultimo atto del 2020).

Ducati, aggrappata adesso ad Andrea Dovizioso (4° a -24 dalla vetta) e Jack Miller (6° a -33) per le residue speranze di titolo, si trova ormai spalle al muro ed è chiamata ad attaccare con decisione nei prossimi tre Gran Premi (Le Mans e poi due volte Aragon) per poi cercare di difendersi a Valencia in un contesto di gara abbastanza difficile per la casa di Borgo Panigale. Pertanto la prova di questo fine settimana in terra francese avrà una valenza piuttosto importante per la Rossa.

Il Gran Premio di Francia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (canale 201 ) e Sky Sport MotoGP (canale 208) ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. TV8 manderà in onda le differite IN CHIARO delle qualifiche e delle gare delle tre classi, ma non delle prove libere di oggi e di sabato e dei warm-up mattutini. Di seguito il programma di oggi:

IL PROGRAMMA DEL GP FRANCIA (9 OTTOBRE)

Venerdì 9 ottobre

09:00-09:40 Moto3™ FP1

09:55-10:40 MotoGP™ FP1

10:55-11:35 Moto2™ FP1

12:30-13:00 Enel MotoE™ FP1

13:15-13:55 Moto3™ FP2

14:10-14:55 MotoGP™ FP2

15:10-15:50 Moto2™ FP2

16:10-16:40 Enel MotoE™ FP2

