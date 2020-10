MotoGP oggi, GP Aragon 2020: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky, TV8 e DAZN

Oggi, sabato 17 giugno, sarà giornata di FP3, FP4 e di qualifiche del GP d’Aragon, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sulla pista spagnola apprestiamoci a vivere una giornata appassionante, in cui saranno i dettagli a fare la differenza.

In MotoGP la situazione è particolarmente equilibrata. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati) e l’altro iberico Maverick Vinales (Yamaha Factory) sono i piloti in lizza per l’iride, in maniera più probabile, racchiusi in 19 punti in graduatoria. Se si considera l’anno passato, la Ducati potrebbe sorridere perché, nella prova vinta da Marquez, Dovizioso e Miller completarono il podio. Sarà possibile ripetersi? Le condizioni climatiche saranno un fattore determinante in questo discorso.

Colonnina di mercurio che ha portato la Direzione Gara a cambiare il programma originario del fine settimana, per via del freddo: troppo pericoloso girare con meno di 10°C sull’asfalto. Pertanto nuovi di orari nei quali le tre categorie del Circus sperano di avere dei benefici in termini di sicurezza. Tornando alla massima cilindrata, le Yamaha per quanto si è visto appaiono favorite e Vinales, Franco Morbidelli e Quartararo sembrano avere qualcosa in più. Dovizioso, da questo punto di vista, si dovrà superare perché condizionato dalle ataviche difficoltà con le mescole. Inutile negare che l’assenza di Valentino Rossi, nel paddock e in pista, si senta: il “Dottore” è stato costretto a dare forfait, come tutti sanno, per via della positività al Covid-19.

Il Gran Premio di Aragon del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (canale 201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (canale 121 di Sky e 8 dgt) presenterà la sintesi in differita IN CHIARO delle qualifiche e sempre la differita visibile per tutti delle singole gare delle tre classi domenicali. Non vi sarà la trasmissione IN CHIARO delle prove libere e dei warm-up delle tre categorie. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’intero weekend per non perdere neanche un momento dello spettacolo inimitabile della MotoGP. Di seguito la programmazione odierna:

PROGRAMMA GP ARAGON 2020 MOTOGP (17 OTTOBRE)

Sabato 17 ottobre

Ore 10.00: prove libere 3 Moto3

Ore 10.55: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.55: prove libere 3 Moto2

Ore 13.15: qualifiche Moto3

Ore 14.10: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.50: qualifiche MotoGP

Ore 15.50: qualifiche Moto2

LA PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 17 ottobre

Ore 16.30 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Foto: LaPresse