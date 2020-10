MotoGP, Mondiale 2021: Luca Marini ad un passo dal team Ducati Reale Avintia, raggiunge Valentino Rossi nella top class

Dopo i fratelli Marquez vedremo in MotoGP anche i fratelli Rossi-Marini? A quanto pare il Mondiale 2021 della classe regina dopo il suo Marc e Alex Marquez, avrà al via anche la coppia composta da Valentino Rossi e Luca Marini. Il portacolori dello Sky Racing team VR46 in Moto2, infatti, è ad un passo dalla firma con il team Ducati Reale Avintia, secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, per andare a rimpolpare la colonia italiana nella classe regina e, non secondariamente, per sfidare in pista il suo illustre fratello maggiore, un sogno mai nascosto per entrambi.

Sembrava solamente una magnifica idea fino a qualche anno fa, ma i due piloti si ritroveranno gomito a gomito in MotoGP. Merito, da un lato, dall’accordo di Valentino Rossi con il team Yamaha Petronas per il 2021, dall’altro della decisione di “Maro” di effettuare il salto di categoria, salutando la classe mediana per passare quindi al gradino superiore. I casi della vita sono davvero infiniti e particolari, tanto che nel team Ducati Reale Avintia dovrebbe trovare il suo attuale rivale al titolo in Moto2, ovvero Enea Bastianini che, anzi, dopo la gara di Aragon 1 è salito in vetta alla classifica generale, sfruttando la caduta di Luca Marini, al secondo “zero” consecutivo della sua annata.

Per l’approdo del nativo di Urbino alla top class manca solamente il nero su bianco, che dovrebbe arrivare nel corso della doppietta di Valencia, che conseguentemente darà una brutta notizia a Tito Rabat che verrà appiedato nonostante un contratto in essere anche per qualche riguarda la stagione 2021. Si muovono le pedine nella MotoGP e, per nostra fortuna, sono spesso a tinte tricolori. A questo punto nella prossima annata, in attesa di capire che ne sarà di Andrea Iannone in Aprilia e Andrea Dovizioso in generale, avremo una pattuglia davvero nutrita ed agguerrita: Valentino Rossi (Yamaha Petronas), Luca Marini (Ducati Reale Avintia), Enea Bastianini (Ducati Reale Avintia), Danilo Petrucci (Red Bull KTM Tech3), Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati) e Franco Morbidelli (Yamaha Petronas).

Foto: Lapresse