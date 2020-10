MotoGP, Lorenzo Savadori pronto per l’esordio! Guiderà l’Aprilia al posto di Smith nelle ultime tre gare

Lorenzo Savadori si appresta a debuttare in MotoGP. Il pilota di Cesena è stato selezionato dall’Aprilia Racing Team Gresini per sostituire Bradley Smith come alfiere titolare nelle ultime tre tappe del Mondiale MotoGP 2020: la doppietta di Valencia (GP d’Europa il 6-8 novembre, GP della Comunitat Valencia il 13-15 novembre) e l’appuntamento di chiusura a Portimao (GP del Portogallo, 20-22 novembre). Il 27enne è fresco Campione Italiano SBK, visto che ha dominato la massima categoria del CIV 2020 con sei vittorie e due secondi posti nelle otto gare disputate in sella all’Aprilia RSV4.

Lorenzo Savadori ha disputato tre Mondiali Superbike sempre con Aprilia, tra il 2016 e il 2019 ottenne come miglior risultato tre quarti posti. Nel Motomondiale, invece, ha guidato in 125 tra il 2008 e 2010 sempre con la casa di Noale (mai meglio di nono). Queste le sue dichiarazioni: “Dire che sono felice è poco e voglio subito ringraziare Aprilia Racing per la grande opportunità. Arrivo preparato all’appuntamento, grazie sia al lavoro svolto durante i test sulla RS-GP, sia alla stagione appena conclusa nel CIV, un Campionato sfidante che mi ha abbligato alla massima forma e alla massima concentrazione. Ora devo riordinare le idee, fare tesoro dei chilometri percorsi in sella alla RS-GP e farmi trovare pronto e concentrato per la prima sessione di prove“.

Foto: Valerio Origo