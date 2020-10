MotoGP, Jorge Lorenzo all’Aprilia nel 2021? Lo spagnolo potrebbe diventare il collaudatore della Casa di Noale

Nella giornata di ieri si sono intensificate le voci riguardo un possibile approdo di Andrea Dovizioso alla Yamaha nel ruolo di collaudatore per la stagione 2021 in sostituzione di Jorge Lorenzo. Questa notizia ha fatto partire una serie di speculazioni riguardo il futuro dello spagnolo, l’ultima delle quali parla di un trasferimento in Aprilia del tre volte Campione del Mondo di MotoGP.

Non è un mistero che i rapporti fra il trentatreenne maiorchino e Yamaha siano decisamente deteriorati. L’iberico è stato utilizzato molto meno del previsto nei test effettuati durante il 2020 e, soprattutto, quando Valentino Rossi è risultato positivo al Covid-19, non è neppure stato preso in considerazione per sostituire il Dottore nei GP di Aragona e Teruel. Tutti segnali che indicherebbero come Yamaha ed El Martillo siano ormai ai ferri corti.

Al riguardo, la testata tedesca speedweek.com afferma di essere venuta a conoscenza del fatto che Lorenzo e Aprilia sarebbero in trattativa avanzata. D’altronde il manager del centauro spagnolo è Albert Valera, il quale segue anche Aleix Espargaro (pilota titolare del team italiano), dinamica che potrebbe favorire il raggiungimento di un accordo. Sempre stando a quanto è stato riportato da speedweek.com, il maiorchino potrebbe diventare il collaudatore della Casa di Noale, che quindi si potrebbe avvalere della sua enorme esperienza per sviluppare l’ancora scorbutica RS-GP, ma non si esclude la possibilità di impiegare El Martillo occasionalmente anche in gara sfruttando le wild card, se queste dovessero essere consentite dal regolamento 2021 (Jorge avrebbe dovuto fare altrettanto nel 2020 con Yamaha, ma la pandemia di Covid-19 ha spinto la Dorna a cancellare la possibilità di inserire piloti in maniera saltuaria).

Peraltro non va dimenticato come Lorenzo e Aprilia siano già stati legati in passato, in quanto nel 2006 e nel 2007 lo spagnolo vinse due titoli mondiali della 250cc proprio con la Casa di Noale. Chiaramente siamo nel campo delle ipotesi ed è tutto da vedere se il paventato accordo si tramuterà in realtà. Peraltro il costruttore italiano sta ancora aspettando di capire quali possano essere le prospettive di Andrea Iannone, attualmente in attesa di un verdetto da parte del Tas in merito alla squalifica per doping comminatagli dalla FIM. Se il trentunenne abruzzese non dovesse essere disponibile per il 2021, la squadra si troverebbe ad avere bisogno di un centauro titolare. Comunque vada, Lorenzo non sembrerebbe l’uomo indicato per tale ruolo, per il quale a questo punto il più papabile potrebbe essere Cal Crutchlow.

Foto: La Presse