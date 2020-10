MotoGP, Yamaha corteggia Andrea Dovizioso per il 2021? Possibile collaudatore al posto di Lorenzo

Non si sa ancora cosa farà Andrea Dovizioso nel 2021. L’attuale centauro della Ducati non proseguirà la propria avventura in MotoGP con la Scuderia di Borgo Panigale e non ha ancora comunicato in quale attività sarà impiegato il prossimo anno. Secondo quanto riporta Motorsport.com, il forlivese sarebbe corteggiato dalla Yamaha per ricoprire il ruolo di collaudatore, sostituendo così Jorge Lorenzo.

Il pilota italiano è nel mirino anche di Aprilia, Honda, KTM, ma chiederebbe una determinato riconoscimento economico e la possibilità di competere anche in altre specialità durante l’anno. Stando così le quote, Yamaha appare in pole position, anche perché gli permetterebbe di dedicarsi al cross col miglior materiale di Yamaha, senza dimenticarsi che il Dovi ha già corso nel 2012 col team Tech nel 2012, conquistando sei podi.

Foto: Shutterstock