MotoGP, GP Teruel 2020: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 23-25 ottobre

Archiviato ufficialmente il GP di Aragon, è già tempo di proiettarci verso il prossimo weekend di gara previsto sempre al MotorLand di Alcañiz da venerdì 23 a domenica 25 ottobre e valevole per il Gran Premio di Teruel, undicesimo e quartultimo round del Mondiale MotoGP 2020. L’incertezza regna sovrana nella classe regina del Motomondiale con i primi quattro piloti in classifica generale racchiusi in 15 punti e con otto vincitori diversi già registrati quest’anno dopo dieci gare. Paradossalmente Joan Mir è leader del campionato senza essere ancora salito sul gradino più alto del podio ma alle sue spalle sono molto vicini Fabio Quartararo a -6, Maverick Vinales a -12 e Andrea Dovizioso a -15. Sperano ancora nel ribaltone anche i vari Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli e Alex Rins, distanti però oltre 25 punti dalla vetta.

Il weekend del Gran Premio di Teruel 2020, valido come undicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP, verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. TV8 manderà in onda in chiaro ed in differita le qualifiche e le gare di tutte e tre le classi. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta di tutte le sessioni del fine settimana iberico con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del secondo appuntamento consecutivo al MotorLand. Di seguito la programmazione televisiva completa della tre-giorni del GP di Teruel 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA WEEKEND GP TERUEL MOTOMONDIALE 2020

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Venerdì 23 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 24 ottobre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 25 ottobre

ore 8.00-8.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.30-8.50, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.00-9.20, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 10.20, Moto3, Gara, diretta

ore 12.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 13.30, Moto2, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 24 ottobre

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 25 ottobre

ore 10.20, Moto3, Gara, diretta

ore 12.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 13.30, Moto2, Gara, diretta

Foto: Lapresse