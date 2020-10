MotoGP, GP Francia 2020: risultati e classifica FP1. Smith sorprende sul bagnato, Dovizioso 5° e Valentino Rossi 8°

Oggi, venerdì 9 ottobre, primo giorno di prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans, le squadre hanno testato il proprio materiale per massimizzare il pacchetto in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara domenicale. Una FP1 quella sulla pista transalpina che ha palesato una problematica piuttosto evidente, ovvero l’asfalto non drena a sufficienza.

Ha stupito l’Aprilia del britannico Bradley Smith, fermando i cronometri sul tempo di 1’43″804, a precedere la truppa Ducati guidata dal padrone di casa Johann Zarco (+0″154). Bene Danilo Petrucci 3° a 0″220, mentre Andrea Dovizioso ha concluso in quinta piazza a 0″344. Franco Morbidelli e Valentino Rossi si sono classificati in settima e ottava posizione. Da sottolineare l’undicesimo tempo di Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) e il 18° del leader del Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha Petronas).

Loading...

Loading...

Di seguito l’ordine dei tempi della prima sessione di prove libere:

I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA FP1 – GP FRANCIA 2020 MOTOGP

1 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.1 1’43.804

2 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 302.1 1’43.958 0.154 / 0.154

3 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 298.5 1’44.024 0.220 / 0.066

4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 296.7 1’44.132 0.328 / 0.108

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 303.1 1’44.148 0.344 / 0.016

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 300.3 1’44.180 0.376 / 0.032

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 1’44.441 0.637 / 0.261

8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 296.7 1’44.511 0.707 / 0.070

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 304.0 1’44.654 0.850 / 0.143

10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.7 1’44.760 0.956 / 0.106

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 294.1 1’44.783 0.979 / 0.023

12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.2 1’44.846 1.042 / 0.063

13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 296.7 1’44.980 1.176 / 0.134

14 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.1 1’44.981 1.177 / 0.001

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.7 1’46.122 2.318 / 1.141

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.5 1’46.245 2.441 / 0.123

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 298.5 1’46.474 2.670 / 0.229

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 297.6 1’46.494 2.690 / 0.020

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 288.2 1’46.518 2.714 / 0.024

20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.7 1’46.618 2.814 / 0.100

21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 292.4 1’46.856 3.052 / 0.238

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com