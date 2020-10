MotoGP, GP Francia 2020: numeri, statistiche, curiosità. Ancora oggi Le Mans è Lorenzo’s land

Dopo una settimana di pausa, il Motomondiale si appresta a vivere un nuovo trittico, che traghetterà MotoGP, Moto2, Moto3 verso lo sprint finale. Siamo ormai entrati nella seconda metà di questa anomala stagione 2020, dalla quale però non mancherà il Gran Premio di Francia, un’autentica istituzione per il campionato iridato a due ruote.

Il primo GP di Francia andò in scena a Le Mans, addirittura nel 1920, venendo inserito per la prima volta nel calendario del Motomondiale nel 1951. Da allora, il Gran Premio è quasi sempre stato parte integrante del programma iridato, eccezion fatta per le stagioni 1952, 1956, 1957, 1958, 1968, 1971 e 1993. La gara ha però spesso e volentieri cambiato teatro, essendosi disputata in una moltitudine di circuiti differenti. Nel XX secolo infatti la location non è mai veramente stata fissa, poiché nel corso dei decenni si sono avvicendante le piste di Albi, Rouen, Reims, Clermont-Ferrand, Le Mans, Paul Ricard, Nogaro e persino Magny-Cours. La situazione è cambiata con l’avvento del III millennio, poiché dal 2000 Le Mans è diventata palcoscenico esclusivo dell’appuntamento.

TOP CLASS (500cc/MOTOGP)

La classe regina non ha sempre corso nel Gran Premio di Francia. Infatti ha mancato l’appuntamento tra il 1962 e il 1967. Dunque, quella di domenica sarà la 57ma edizione del GP per quanto riguarda la 500cc o la MotoGP.

Il pilota più vincente in assoluto in questo contesto è Jorge Lorenzo, l’unico a essersi issato a quota 5 affermazioni. Il trentatreenne maiorchino ha infatti primeggiato nel 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016.

Sono invece tre centauri in attività ad aver già trionfato nel Gran Premio di Francia. Si tratta di Valentino Rossi (2002, 2005, 2008), Marc Marquez (2014, 2018, 2019) e Maverick Viñales (2017).

In tema di “vittorie consecutive” invece nessuno può rivaleggiare con Michael Doohan, unico uomo a essersi imposto per 4 volte di fila. L’australiano è infatti passato per primo sotto la bandiera a scacchi nel 1994, 1995, 1996 e 1997.

Ovviamente, non mancano i successi italiani in questo Gran Premio. Se contano complessivamente 11. Giacomo Agostini ha ottenuto 4 vittorie (1969, 1970, 1972, 1975). Abbiamo già detto dei 3 trionfi di Valentino Rossi (2002, 2005, 2008). A essi si aggiungono 1 vittoria firmata da Alfredo Milani (1951), Marco Lucchinelli (1981), Max Biaggi (2001) e Marco Melandri (2006).

A livello di curiosità, va rimarcato come Giacomo Agostini sia l’unico centauro ad aver primeggiato nel Gran Premio di Francia in tre differenti circuiti. Il lombardo si è imposto a Le Mans (1969, 1970), Clermont-Ferrand (1972) e Paul Ricard (1975).

GP FRANCIA – VITTORIE TOP CLASS

5 – LORENZO Jorge [ESP] (2009, 2010, 2012, 2015, 2016)

4 – AGOSTINI Giacomo [ITA] (1969, 1970, 1972, 1975)

4 – DOOHAN Michael [AUS] (1994, 1995, 1996, 1997)

3 – SHEENE Barry [GBR] (1976, 1977, 1979)

3 – SPENCER Freddie [USA] (1983, 1984, 1985)

3 – LAWSON Eddie [USA] (1986, 1988, 1989)

3 – CRIVILLE Alex [ESP] (1998, 1999, 2000)

3 – ROSSI Valentino [ITA] (2002, 2005, 2008)

3 – MARQUEZ Marc [ESP] (2014, 2018, 2019)

2 – DUKE Geoff [GBR] (1953, 1955)

2 – SURTEES John [GBR] (1959, 1960)

2 – ROBERTS Kenny Sr. [USA] (1978, 1980)

2 – GIBERNAU Sete [ESP] (2003, 2004)

Dunque sono tredici i centauri impostisi in più di un’occasione. Quanti, però, sono stati in grado di vincere su due moto diverse? Ce l’hanno fatta solo in tre, ovvero Giacomo Agostini (3 su MV Agusta, 1 su Yamaha), Eddie Lawson (2 con Yamaha, 1 con Honda) e Valentino Rossi (1 per Honda e 2 per Yamaha).

A proposito di costruttori, sinora nel Gran Premio di Francia hanno primeggiato sei differenti Case. Comanda la Honda, con 20 vittorie, braccata però dalla Yamaha a 18. La MV Agusta ha raccolto 7 successi. Sono invece 6 quelli della Suzuki, 4 quelli della Gilera e 1 quello della Sanvenero, che ottenne proprio in Francia l’unica affermazione della sua storia. L’evento si verificò nel 1982, quando tutti i piloti di punta boicottarono l’evento per la pericolosità del tracciato di Nogaro.

La Honda detiene il record di vittorie consecutive, essendosi imposta per 7 anni filati, dal 1994 al 2000.

MOTO2

Da quando esiste la Moto2, l’unico pilota in grado di primeggiare in più di un’occasione è stato lo svizzero Thomas Lüthi (2012, 2015). L’elvetico è peraltro il solo centauro attualmente impegnato nella categoria ad aver già vinto il Gran Premio di Francia (2017). In Moto2 si contano due vittorie italiane, ottenute da Franco Morbidelli nel 2017 e Francesco Bagnaia nel 2018.

MOTO3

Anche in Moto3 nessun pilota è ancora riuscito a vincere più di un GP di Francia. I centauri attualmente in attività nella categoria ad aver già primeggiato in questo contesto sono Romano Fenati (2015), Albert Arenas (2018) e John McPhee (2019).

