MotoGP, GP Aragon 2020: numeri, statistiche e curiosità. Arriverà la prima vittoria italiana ad Alcañiz?

Archiviato il Gran Premio di Francia, il Motomondiale si appresta a vivere un nuovo double header, il quarto della stagione dopo quelli di Jerez de la Frontera, Spielberg e Misano. Infatti nelle prossime due domeniche si correrà ad Alcaniz, in Spagna. Il 18 ottobre si disputerà il Gran Premio di Aragona, che proprio in questo 2020 festeggia il decennale del suo ingresso nel calendario iridato.

Il primo GP di Aragona andò in scena nel 2010, sfruttando l’autodromo del nuovissimo MotorLand Aragòn, un complesso di ben sei circuiti che comprende anche un kartodromo e quattro piste da cross. L’appuntamento per la verità venne inizialmente inserito in sostituzione del Gran Premio d’Ungheria, cancellato in quanto il fantomatico Balatonring non venne mai edificato, diventando però subito un successo di pubblico e tramutandosi, così, in un appuntamento fisso.

TOP CLASS (500cc/MOTOGP)

Le dieci edizioni del Gran Premio di Aragona sinora andate in scena hanno avuto solamente quattro vincitori diversi. Il più grande interprete di questo tracciato è senza ombra di dubbio Marc Marquez, issatosi a quota 5 affermazioni. Lo spagnolo ha infatti primeggiato nel 2013, 2016, 2017, 2018 e 2019. Dunque, come si può notare, il ventisettenne iberico detiene anche il record di successi consecutivi, avendo trionfato negli ultimi 4 anni.

Marquez è l’unico centauro in attività a essersi già imposto in questo contesto. Infatti le altre cinque vittorie sono andate a Casey Stoner (2010, 2011), Dani Pedrosa (2012) e Jorge Lorenzo (2014, 2015).

GP ARAGONA – VITTORIE TOP CLASS

5 – MARQUEZ Marc [ESP] (2013, 2016, 2017, 2018, 2019)

2 – STONER Casey [AUS] (2010, 2011)

2 – LORENZO Jorge [ESP] (2014, 2015)

1 – PEDROSA Dani [ESP] (2012)

Ciò significa che nessun italiano ha ancora vinto il Gran Premio di Aragona. I migliori risultati sono due secondi posti ottenuti da Andrea Dovizioso nel 2018 e 2019. Il trentaquattrenne forlivese, peraltro, si era già piazzato terzo nel 2012. Sono tre anche i podi di Valentino Rossi, attestatosi sempre sul gradino più basso (2013, 2015, 2016). Infine, non va dimenticata la terza posizione di Andrea Iannone del 2018.

Va rimarcato come Casey Stoner sia l’unico centauro ad aver primeggiato con due moto diverse. L’australiano ha trionfato in sella a una Ducati nel 2010 e a una Honda nel 2011.

A proposito di costruttori, come si può facilmente intuire, il circuito dell’Aragona è nettamente favorevole alla Honda, che ha vinto ben 7 volte, con tre piloti diversi. Sono invece 2 le affermazioni della Yamaha e 1 quella della Ducati.

MOTO2

Da quando esiste la Moto2, l’unico pilota in grado di primeggiare in più di un’occasione è stato il sudafricano Brad Binder (2018, 2019). Il solo centauro attualmente impegnato nella categoria ad aver già vinto il Gran Premio di Aragona è il britannico Sam Lowes (2016). In Moto2 si contano due vittorie italiane, ottenute da Andrea Iannone nel 2010 e Franco Morbidelli nel 2017.

MOTO3

In Moto3 nessun pilota è ancora riuscito a vincere più di un GP di Aragona. Il solo centauro attualmente in attività nella categoria ad aver già primeggiato in questo contesto è Romano Fenati (2014), il quale peraltro è anche l’unico italiano ad aver vinto in questa classe.

