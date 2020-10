MotoGP, GP Aragon 2020: il mancato gioco di squadra in Ducati. Dovizioso eliminato da Petrucci e da Miller

“Non credo ci fosse una strategia tra Petrucci e Dovizioso. Nel 2° run ognuno stava facendo il suo. Andrea arrabbiato per non essere entrato nel Q2, non per non essere stato tirato da Danilo. Andrea è partito un giro di anticipo su Danilo, se l’è trovato per strada, è stata una casualità, non una strategia predefinita. Stiamo facendo di tutto e di più per Dovizioso, credo che abbia tutte le potenzialità domani per salire sul podio“, con queste parole il Team Manager della Ducati Davide Tardozzi ha analizzato la situazione al termine della Q1 delle qualifiche del GP d’Aragon (appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP).

Dovizioso, di fatto, è stato estromesso dalla Q2 dai due compagni di marca Jack Miller (poi quinto in griglia di partenza) e Danilo Petrucci (poi ottavo) e domani su un tracciato sui cui sorpassare non è semplicissimo sarà in 13ma casella. Un risultato deludente per il centauro italiano, che ha reagito con rabbia nel proprio box: guanto scagliato in terra. La domanda che ci si pone è la seguente: il pilota di punta meriterebbe un trattamento un po’ diverso, visto e considerato che gli altri due centauri citati non sono della partita per l’iride?

Loading...

Loading...

La sensazione è che a Borgo Panigale non abbiano fatto bene i conti e a rimetterci sia stato Andrea. In una battaglia così serrata con le Yamaha e lo spagnolo Joan Mir (Suzuki) ogni particolare fa la differenza. Un Dovizioso buttato fuori, nei fatti, dai compagni di marca fa storcere il naso. Un segnale del correre da separato in casa, vista la conclusione del rapporto a fine campionato 2020? Chissà, a pensare male degli altri si fa peccato ma spesso si indovina. Indubbiamente Tardozzi non sarebbe d’accordo però, pensando alle grandi difficoltà della Rossa su questo tracciato (criticità legate alle temperature), farsi la guerra interna non è la strategia migliore. La 13ma posizione in griglia, per il “Dovi”, ha il sapore della condanna.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo