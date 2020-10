MotoGP, GP Aragon 2020: Franco Morbidelli punta al podio. Sarà battaglia con Quartararo e Vinales

“Penso che come a Barcellona domani potrò lottare per la vittoria. Una cosa è pensarlo, un’altra realizzarlo. Se ripenso al ritmo del Gran Premio del Montmelò però è la conferma che stessi lottando per la vittoria, e lo confronto con quello di oggi, posso davvero dire che domani posso puntare al gradino alto del podio o, quantomeno, a qualcosa di interessante. Tutto dipenderà dalle temperature di domani. Oggi la mia M1 ha funzionato, ma non è stato semplice. Dovevo essere sempre molto fluido sui freni per portare la gomma in temperatura prima poter spingere al massimo. Domani il ritmo sarà serrato sin dai primi giri, per cui sarà una decisione difficile, senza dimenticare il posteriore. Con la soft sono stato a mio agio, ma non so a che livello potrà essere il calo. Abbiamo dubbi, più al posteriore che all’anteriore“.

Con queste parole (fonte: speedweek.com) Franco Morbidelli lancia il proprio guanto di sfida ai rivali in vista del GP d’Aragon, prova del Mondiale 2020 di MotoGP. Il “Morbido” ha concluso le qualifiche odierne in quarta posizione e l’obiettivo è ambizioso, cioè imporsi e cercare di giocare un brutto scherzo al compagno di team Fabio Quartararo (in pole-position), allo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha Factory) e all’iberico della Suzuki Joan Mir, favoriti per salire sul gradino più alto del podio.

Franco, da questo punto di vista, vorrà stupire fin dall’inizio e partire in seconda fila è una buona base per far valere la sua costanza di rendimento. Quanto messo in mostra nel corso della FP4 è stato decisamente buono per il pilota italiano, perché la M1 sembra gestire bene gli pneumatici e mantenere una performance stabile sulla durata. Come detto da lui stesso, tanto dipenderà dalle temperature, ago vero della bilancia nella corsa domenicale. Di fatto, si gareggerà in condizioni estreme e il livello di grip sarà legato ai gradi centigradi sull’asfalto. Difficile, da questo punto di vista, fare delle previsioni. Indubbiamente, Morbidelli sarà tra i papabili alla top-3, potendo contare su Yamaha che ad Aragon pare aver trovato la quadra.

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com