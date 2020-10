MotoGP, GP Aragon 2020: cambia il programma delle prove libere. Nuovi orari, calendario, tv, streaming

Cambiano gli orari delle prove libere 3 del GP di Aragon 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sull’omonimo circuito spagnolo. A causa delle temperature fredde che caratterizzano la mattinata locale, gli organizzatori hanno deciso di modificare il programma delle sessioni previste per sabato 17 ottobre. I motori si accenderanno trenta minuti dopo quando previsto, in modo da assicurare un asfalto più caldo e dunque delle migliori prestazioni da parte di tutti gli atleti.

I centauri della Moto3 avranno a disposizione 40 minuti dalle 09.30 alle 10.10, i fuoriclasse della MotoGP scenderanno in pista dalle 10.25 alle 11.10, mentre la Moto2 sarà protagonista per 40 minuti dalle 11.25 alle 12.05. Resta invece immutato il programma delle qualifiche del pomeriggio. Di seguito il nuovo programma delle prove libere 3 del GP di Aragon, tappa del Mondiale MotoGP.

CALENDARIO PROVE LIBERE E QUALIFICHE GP ARAGON MOTOGP 2020: PROGRAMMA E ORARI

09.30-10.10 Moto3, prove libere 3

10.25-11.10 MotoGP, prove libere 3

11.25-12.05 Moto2, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, qualifiche

13.00-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifiche 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifiche 2

15.10-15.25 Moto2, qualifiche 1

15.35-15.50 Moto2, qualifiche 2

QUALIFICHE GP ARAGON MOTOGP 2020: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere e delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere e delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere e delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere e delle qualifiche di tutte le classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche della MotoGP alle ore 16.05, 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere e delle qualifiche di tutte le classi.

Differita tv delle qualifiche su TV8 dalle ore 16.15.

