MotoGP, GP Aragon 2020: Andrea Dovizioso eliminato nel Q1, serve la rimonta. Il sogno Mondiale rischia di scappare

Si complica notevolmente la corsa al titolo iridato di Andrea Dovizioso, costretto domani a rimontare dalla quinta fila in griglia per provare a raddrizzare un weekend complicatissimo che potrebbe forse estrometterlo definitivamente dalla lotta per il campionato. Il forlivese della Ducati, in grandissima difficoltà nel corso delle prime tre sessioni di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2020 (13° nella combinata), è salito di colpi in FP4 ed in qualifica mostrando qualche sprazzo di velocità insufficiente però per accedere in Q2 e di conseguenza per provare a battagliare per un posto nelle prime due-tre file in vista della corsa domenicale.

Purtroppo il Dovi, reo comunque di essersi complicato la vita restando fuori dalla top10 nelle prove libere, è stato decisamente sfortunato mancando la qualificazione in Q2 per soli 15 millesimi in favore dell’australiano Jack Miller, il quale si è ritrovato in Q1 a causa della cancellazione del suo giro migliore in FP3 (valevole per il 9° posto nella combinata) per non aver rispettato le bandiere gialle. Il vice-campione del mondo in carica, autore di un buon time-attack in 1’47″752 nella prima sessione di qualifica, si sarebbe inserito addirittura in settima piazza con quel tempo in Q2 a dimostrazione di un potenziale sicuramente più competitivo rispetto a quanto visto fino a questa mattina.

Il risultato però parla chiaro: Dovizioso dovrà partire 13°, mentre i suoi tre rivali del Mondiale sono tutti presenti nelle prime due file. Resta da capire a questo punto quante posizioni potrà recuperare il centauro della Ducati rispetto alla testa della gara, sperando nel frattempo che un pilota attardato nella generale come Franco Morbidelli possa trionfare togliendo punti pesanti ai vari Quartararo, Vinales e Mir. A meno di clamorosi colpi di scena è però molto difficile ipotizzare che uno di questi tre arrivi fuori dalla top5 al traguardo, perciò il 34enne romagnolo dovrà giocoforza rimboccarsi le maniche e prepararsi nel migliore dei modi per compiere una rimonta furibonda.

Questa pista doveva essere sulla carta un feudo Ducati in vista di una trasferta valenciana da affrontare in difesa, ma il Mondiale MotoGP 2020 continua a ribaltare ogni pronostico ed è dunque fondamentale massimizzare il risultato in base al potenziale a disposizione in ogni singola gara. L’innalzamento delle temperature previsto domani al MotorLand di Alcañiz potrà dare una mano alla casa di Borgo Panigale ed in particolare a Dovizioso, chiamato dunque a limitare i danni attaccando e mettendo nel mirino una difficile top5.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse