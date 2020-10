MotoGP, Franco Morbidelli: “Sapevo di dover fare una gara aggressiva. Quando mi sono visto in testa, ho dato tutto”

Ad Alcañiz Franco Morbidelli ha vinto il Gran Premio di Teruel di MotoGP, conquistando così il secondo successo della stagione della sua carriera nella classe regina. Pertanto, il centauro della Yamaha Petronas, autore di una gara sontuosa durante la quale è rimasto al comando dal primo all’ultimo giro, si è rilanciato nella corsa al Mondiale, dove ora paga 25 punti a Joan Mir e “solo” 11 al compagno di squadra Fabio Quartararo. Ecco quando dichiarato caldo dal romano nell’intervista della Dorna tenuta subito dopo la fine della gara.

“È stato incredibile, perché mi è sembrato di fare un bel viaggio. Sapevo che avrei dovuto impostare la gara in maniera aggressiva e quando ho visto di essere in testa e di avere pista libera davanti davanti a me, ho deciso di dare tutto, senza fare calcoli. Sono stato bravo a tenere la concentrazione al massimo, anche perchè il feeling con la moto era bellissimo. Quindi anche il team è stato fantastico, perché in questi giorni siamo riusciti a mettere a punto la M1 in maniera perfetta, in maniera tale che rendesse al massimo per tutto il GP. Devo ringraziare anche la squadra, perché con questo set-up oggi mi sono potuto concentrare “solo” sul girare forte e aggressivo, senza fare errori. Sono davvero contentissimo di concluso questa gara perfetta”

