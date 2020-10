MotoGP, Franco Morbidelli: “La moto si comporta molto bene”

Franco Morbidelli commenta le prove libere del Gran Premio del Teruel, undicesimo atto della MotoGP 2020. L’italiano di casa Yamaha ha completato al 15° posto la giornata odierna con un gap di 830 millesimi dal giapponese Takaaki Nakagami (Honda).

Il vincitore del GP di San Marino ha affermato ai microfoni della propria squadra: “Oggi mi sentivo abbastanza bene e abbiamo potuto lavorare un po’ sulla moto. Abbiamo un ottimo feeling. La moto si comporta molto bene a metà curva ed ho potuto sentire subito la differenza rispetto a settimana scorsa. Sono felice anche se la posizione finale di oggi non è eccezionale. Dobbiamo trovare un po’ di velocità in vista delle FP3 e delle qualifiche. Le condizioni di questa mattina erano abbastanza buone, domani dovrebbe essere ancora meglio. Sono fiducioso di completare un giro per passare direttamente alla Q2. Domani l’obiettivo sarà quindi cercare di entrare nella Top10 e migliorare ulteriormente la moto. La frenata è il nostro punto debole”.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse