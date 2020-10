MotoGP, Franco Morbidelli: “Deluso dall’undicesimo posto, ma ho un buon passo gara”

Franco Morbidelli non può certo essere soddisfatto al termine delle qualifiche del GP di Francia, prova del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans il pilota italiano della Yamaha aveva grandi aspettative sull’esito del time-attack odierno, ma le sensazioni non sono state delle migliori quando si è tratto di essere il 100% dalla propria Yamaha Petronas.

Il “Morbido”, dopo aver ben impressionato nel corso delle libere, non ha avuto quel feeling che cercava con le mescole nuove, pagando dazio in un contesto nel quale tanti piloti sono veloci e i loro riscontri assai vicini: “Oggi è stata una qualifica strana e sono un po’ deluso. Avevo un grande feeling con la M1, sono stato veloce nelle prove libere ed ero molto confidente. Nelle qualifiche ho fatto un buon primo tentativo e avevo chiuso in terza posizione. La mia intenzione era di attestarmi su quel riscontro, ma nel secondo time attack non ho avuto sensazioni positive con la gomma posteriore nuova e non ho migliorato il crono. L’undicesimo posto non è quello che mi aspettavo e ovviamente non quello che volevo, ma proveremo a fare una buona gara domani. Il nostro ritmo è davvero buono, quindi proveremo a recuperare posizioni, anche se sorpassare sarà complicato“, le parole di Morbidelli riportate sul sito ufficiale della Yamaha.

Foto: LaPresse