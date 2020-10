MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho sofferto con le gomme viste le temperature basse, poi nelle qualifiche sono andato meglio”

Settima posizione al termine delle qualifiche del GP di Francia, round del Mondiale 2020 di MotoGP, per Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati Pramac ha fatto tanta fatica a trovare il giusto feeling con le gomme viste le temperature piuttosto basse sulla pista di Le Mans. “Pecco”, infatti, ha concluso la FP3 in quattordicesima posizione, non trovando quell’assetto che si attendeva. Nella Q1 il pilota piemontese ha avuto sensazioni migliori, qualificandosi alla fase successiva e poco fortunato per il traffico che l’ha danneggiato nel giro buono.

“Passare dalla Q1 non è mai positivo, è sempre un rischio. Ho sbagliato io, ci ho messo troppo tempo ad abituarmi alle condizioni di freddo della pista. Con il freddo soffro un po’ di più, impiego molto tempo a scaldare le gomme, però non è una giustificazione e devo migliorare perché anche oggi durante le FP4 e le qualifiche ho pensato solo a guidare e ho spinto molto ed è andata subito molto meglio e le sensazioni erano positive. Purtroppo quando stavo facendo il mio miglior giro in Q2 sono stato ostacolato da Miguel (Oliveira ndr.) e questo mi ha penalizzato, ma la mia reazione è stata esagerata e gli chiederò scusa“, le parole del centauro italiano (fonte: Ducati Pramac).

Foto: LaPresse