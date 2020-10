MotoGP, Fabio Quartararo: “Era una gara difficile per noi, importante fare punti”

Un nono posto quello che la pista bagnata di Le Mans (Francia) ha riservato al transalpino Fabio Quartararo, nell’ultimo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP. Il pilota della Yamaha Petronas, che aveva conquistato la pole-position, ha sofferto molto le condizioni nelle quali si è corso, perdendo progressivamente terreno nelle prime fasi, cercando però di tenere botta con grande determinazione nella seconda parte. Soffrendo, infatti, Fabio non si è lasciato scoraggiare dalle avversità, incamerando punti importanti per il campionato e mantenendo la alla classifica generale con 10 punti di vantaggio sullo spagnolo della Suzuki Joan Mir e 18 sul ducatista Andrea Dovizioso.

“E‘ stata una giornata difficile: eravamo tutti a pronti a partire per una gara asciutta, poi è arrivata la pioggia ed è stato tutto più complicato. Sapevamo che sull’asfalto bagnato avremmo fatto più fatica e per questo sono contento per come sono riuscito a lottare, fino all’ultimo giro, quando Mir mi ha superato e io sono stato in grado di rispondere. Era importante fare punti in condizioni non facili per noi e mantenere il vantaggio in classifica generale. Vedremo cosa succederà nel prossimo weekend ad Aragon (16-18 ottobre ndr.), ma accolgo con favore quello che oggi abbiamo raccolto“, le parole di Quartararo (fonte: Yamaha ufficiale).

Foto: LaPresse