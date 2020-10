MotoGP, Danilo Petrucci: “La vittoria di Le Mans è stata un grosso sollievo. Ad Aragon temo il forte vento”

Domenica scorsa Danilo Petrucci è riuscito a cambiare completamente volto alla sua stagione 2020, in quanto ha vinto il Gran Premio di Francia, conquistando il secondo successo della sua carriera in MotoGP. Un’affermazione che gli ha permesso di togliersi diversi sassolini dalle scarpe dopo le tante critiche ricevute nelle settimane precedenti. Il centauro della Ducati può quindi guardare con fiducia alla parte conclusiva dell’annata. Ecco quanto ha dichiarato Petrux durante la conferenza stampa dei piloti antecedente al Gran Premio di Aragona.

“La vittoria di domenica scorsa è stata un grosso sollievo per me, in quanto non riuscivo a chiudere una gara nelle prime cinque posizioni da oltre un anno. Quindi è stato molto importante tornare al successo, peraltro su una pista che mi piace come quella di Le Mans. Sinceramente quando ha iniziato a piovere, poco prima del via, non ero contento, perché sapevo che in condizioni di asciutto avrei potuto lottare per il podio. Invece il bagnato avrebbe rappresentato un’incognita. Comunque ho mantenuto la calma e penso che la mia esperienza sia stata fondamentale, perché la pista era davvero molto insidiosa. La vittoria non è un caso, perché durante il test di Misano abbiamo provato tante novità e alcune hanno funzionato, quindi ho cominciato ad avere sensazioni migliori sulla moto, soprattutto a partire da Barcellona. Spero di poter continuare così, mantenendo questo feeling anche da qui a fine stagione. Senza dubbio abbiamo trovato un buon assetto con la moto e penso che possa funzionare anche qui, però prima dobbiamo comprendere quali saranno le condizioni della pista e capire se per noi le gomme funzioneranno bene. Aragon è sempre stata complicata per le condizioni meteo, perché le temperature spesso cambiavano parecchio tra mattina e pomeriggio. Però quest’anno pare che troveremo molto freddo. Per quanto ci riguarda, speriamo di non avere grossi problemi, perché è previsto forte vento e noi generalmente lo soffriamo più di altri. Sarà la prima pista di questo 2020 in cui si girerà in senso antiorario, ma non credo che cambierà granché”.

Loading...

Loading...

È stato chiesto a Petrucci cosa è cambiato nelle sue sensazioni nelle ultime settimane. L’ormai trentenne umbro ha risposto che “mi sento più a mio agio in frenata. Prima stressavo troppo la gomma anteriore, senza dubbio questo è stato uno dei punti su cui siamo migliorati e su cui dobbiamo ancora migliorare, perché quest’anno, con le nuove gomme, frenare è stato sempre molto difficile per me. Inoltre abbiamo cambiato l’altezza della sella, ma non credo abbia fatto una grande differenza”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse